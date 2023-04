Über Nacht berühmt als „Bayerisches Cowgirl”: Das macht Schlagerstar Nicki heute

Nicki zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der Achtziger. In den vergangenen Jahren ist es jedoch ruhig geworden um die Niederbayerin. So sieht ihr Leben heute aus.

Plattling - Der Titel „Servus, mach’s guat”, machte die 16-jährige Doris Andrea Hrda alias Nicki (56) 1983 über Nacht zum Star. Weitere Hits des neuen Schlagerstars folgten mit „Wenn i mit dir tanz” (1986) oder „I bin a bayrisches Cowgirl” (1988). Bis heute spielt Musik für die 1,52 Meter große Künstlerin eine wichtige Rolle.

Nicki hat bereits 16 Studioalben aufgenommen

Seit Beginn ihrer Karriere hat sie 16 Studioalbum aufgenommen. Ob weitere in Planung seien, möchte Nicki in einem Interview mit dem ORF nicht verraten. Anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums in diesem Jahr habe sie aber „natürlich schon noch was im Tascherl, sowas Neues”, gibt sie preis. „Vielleicht nicht unbedingt gleich ein Album”, fügt sie hinzu. Lieber veröffentliche sie, wie früher, erstmal die eine oder andere Nummer. „Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal als Überraschung so stehen”, sagt sie abschließend.

Der Titel „Servus, mach’s guat”, machte die 16-jährige Doris Andrea Hrda alias Nicki (56) 1983 über Nacht zum Star. © Imago Images

Nicht nur der Musik, sondern auch ihrer niederbayerischen Heimat Plattling ist Nicki bis heute treu geblieben, wie sie weiter erzählt: „Ich bin eine gebürtige Plattlingerin und ich wollte auch nie da weg.” Sie könne sich „gar nicht vorstellen”, jemals wegzuziehen.

Nicki hat die große Liebe gefunden

In Plattling wohnt Nicki gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerald. Im Dezember feierten die beiden ihren 11. Hochzeitstag. Ein Paar sind sie aber schon wesentlich länger, wie die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal verriet: „Bald 28 Jahre gehen wir zusammen durch dick und dünn”, schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto aus früheren Tagen. Eine solch lange Beziehung sei heutzutage „schon fast eine Seltenheit, aber auch der Beweis, dass die ewige Liebe noch existiert”.

Ihr Partner Gerald und die Geburt ihrer beiden Töchter in den Jahren 2001 und 2003 waren auch der Grund, warum sich Nicki Ende der Neunzigerjahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Sie habe beim Aufwachsen ihrer Kinder „nichts versäumen” wollen und sich deshalb eine Pause gegönnt, erklärt Nicki dem ORF. 2006 meldete sie sich kurzzeitig zurück. Kurz darauf entschied sie sich aber, zugunsten ihrer Gesundheit Kinder und Karriere nicht krampfhaft unter einen Hut bringen zu versuchen.

Jetzt, wo ihre Töchter erwachsen sind, findet die Schlagersängerin wieder mehr Zeit für die Musik. Die Fans dürfen gespannt sein. Denn sich auf ihren fünf Millionen verkauften Tonträgern auszuruhen, kommt für die 56-Jährige nicht in Frage.

Verwendete Quellen: ORF