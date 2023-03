Überragender Serienstart: Stoßen „Bergretter“ nun Hans Sigl und den „Bergdoktor“ vom ZDF-Thron?

Von: Jonas Erbas

Das ZDF auf Erfolgskurs: Nachdem man mit „Der Bergdoktor“ bereits beste Quoten einfuhr, könnte der „Die Bergretter“-Staffelstart die Serie mit Hans Sigl sogar noch einmal überbieten.

Ramsau – Kaum ist die neue „Der Bergdoktor“-Staffel so dramatisch wie nie zuvor zu Ende gegangen, hat das ZDF schon den nächsten Zuschauer-Hit in petto: Von „Die Bergretter“ gibt es ebenfalls neue Folgen – und die begeistern abermals ein Millionenpublikum!

Neue „Bergretter“-Staffel lockt Millionenpublikum – übertrifft ZDF-Serie sogar „Der Bergdoktor“?

Beim ZDF kann man derzeit die Korken knallen lassen: Nicht nur „Der Bergdoktor“ erwies sich auch in Staffel 16 einmal mehr als großer Erfolg, auch das jüngst angelaufene Serien-Event „Der Schwarm“ brach bereits vor Sendestart alle Rekorde. Vielversprechend ging ebenfalls „Die Bergretter“ in die nächste Runde.

Hans Sigl und seine Kollegen fuhren mit „Der Bergdoktor“ beste Quoten ein – die könnten bald aber von der neuen „Die Bergretter“-Staffel nochmal übertroffen werden (Fotomontage) © Erika Hauri/Barbara Bauriedl/ZDF

Wie dwdl.de berichtet, sahen sage und schreibe 5,74 Millionen den Staffelauftakt der vor malerischer Bergkulisse angesiedelten Familienserie. Damit kam das ZDF am Donnerstagabend (2. März) auf starke 21 Prozent Marktanteil – ein Wert, der sogar den beliebten „Kroatien-Krimi“ im Ersten übertraf (5,44 Millionen Zuschauer). Für „Die Bergretter“ könnte es in Sachen Quote künftig weiter bergauf gehen – und das derart steil, dass man sogar den „Bergdoktor“ übertreffen könnte, der zuletzt für seine Verhältnisse enttäuschte.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

„Bergretter“ auch bei jungem Publikum beliebt – nur GNTM schlägt ZDF-Serie bei Zielgruppe

Ein wesentlicher Faktor für den sich abzeichnenden „Bergretter“-Erfolg ist die junge Zuschauerschaft: Bei den 14- bis 49-Jährigen steht die ZDF-Serie offenbar hoch im Kurs (Marktanteil von 10,4 Prozent), lediglich „Germany‘s Next Topmodel“ konnte bei der Zielgruppe noch besser punkten.

Der Staffelstart dürfte für einiges an Aufregung und Drama gesorgt haben, denn zum „Bergretter“-Auftakt steht der Ausstieg von gleich zwei Schauspielern fest. Verwendete Quellen: dwdl.de, zdf.de