Überraschung: Gast erkennt Prinz William in Gay-Lokal bei Polen-Reise

Von: Annemarie Göbbel

Ein Gast traut seinen Augen kaum. Bei Sandwich und Pommes lassen Prinz William und sein Team entspannt bei einem Bier den Abend ausklingen.

Warschau – Prinz William (40) hatte sich zu einem Überraschung-Besuch in Rzeszow – nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – entschieden, bevor er nach Warschau weiterreiste. Der Thronfolger des britischen Königs Charles III. (74) war unerwartet zu dem Spontanbesuch der Truppen aufgebrochen und reiste unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in das Land. In Warschau nach einem anstrengenden Tag angekommen, war dem Prinzen offenbar nach etwas Entspannung. Er schloss sich den Mitarbeitern des Kensington-Palastes an, die in einem nahe gelegenen Restaurant zu Abend zu essen wollten.

Prinz Williams Polenreise bot ein Feuerwerk an Überraschungen und endete im Gay-Bistro

Am Ende des ersten Tages seines Besuchs in Polen besuchte Prinz William eines der von LGBT-Personen geführten Warschauer Lokalen. Der britische Thronfolger wurde dabei unter anderem von dem Journalisten Michał Zaczyński beobachtet, der ungläubig seinen Instagram-Followern zeigte, wer mit ihm das Bistro besuchte: „Warschau kann überraschen, schrieb er zu seinem Posting, dass er inzwischen entfernt hat. „Ich habe heute mit dem Prinzen zu Abend gegessen“. Das Bistro selbst stellte ein Video zur Verfügung, bei dem es stolz den Stuhl präsentierte, auf dem William sein Sandwich und Pommes für unter 10 Euro verzehrt hatte.

Die Instagram-Bilder aus dem Butero Bistro in Warschau zeigten den Prinzen von Wales, wie er mit einer Gruppe von Mitarbeitern des Kensington-Palastes an einem Tisch sitzt und seine Bestellung aufgibt. Das Team hatte ein Lokal in der Nähe gebucht und der Prinz beschloss, sich ihnen anzuschließen, so berichtet eine Quelle bei Dailymail. Er habe gefragt, was sie noch machen würden, und fragte, ob er mitkommen könne. „Nach allem, was man hört, war es ein großartiger Abend. Das Team hat es sehr geschätzt, dass er sich ihnen angeschlossen hat“, heißt es weiter.

Prinz Williams Polen-Besuch Er wolle dort britischen und polnischen Militärangehörigen danken, die an der Unterstützung für die Ukraine beteiligt seien, hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts. Der 40-Jährige habe am ersten Tag des zweitägigen Besuchs unter anderem einen britischen Militärstützpunkt in der Stadt Rzeszow nahe der Grenze zur Ukraine besucht, so die Mitteilung weiter. Polen gilt als eine der wichtigsten Durchgangsstationen für Unterstützung an die Ukraine im Kampf gegen den seit mehr als einem Jahr andauernden russischen Angriffskrieg. Gleichzeitig lebt eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Polen. Am zweiten Tag seiner Reise traf Prinz William mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (50) zusammen und legte einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Pilsudski-Platz in Warschau nieder. Quelle: dpa

Der britische Thronfolger bestellte ein Sandwich mit Pommes und Knoblauchmayo

Sympathischer Thronfolger mags auch leger: Prinz William ist als erster britischer Royal nach Polen gereist, um britischen und polnischen Militärangehörigen zu danken, die aktuell die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen (Fotomontage). © Damian Burzykowski/Imago & Attila Husejnow/Imago

Offenbar war Prinz William zunächst unentschlossen, was er essen solle, berichten Augenzeugen der Spontanvisite. Doch dann entschied er sich für unser „Kanapka w chałce“, ein Sandwich in einem geflochtenen Brötchen mit Pulled Pork, Pommes und Knoblaumayo. „Es ist wertvoll, dass er die Gemeinschaft unterstützt hat, die von den derzeitigen Behörden in Polen so missbraucht wird“, befanden die Gäste und bezogen sich dabei auf das harte Vorgehen der polnischen Regierung gegen die Rechte von LGBTQ+, das von Menschenrechtsgruppen und der EU kritisiert wurde. Das Bistro wirbt für sich selbst als „your queerspace with comfort food“, sein Logo zeigt die Farben des Regenbogens.

Zunächst sei ein Tisch für 12 Personen auf den Namen Daisy reserviert worden. „Wir hatten absolut keine Ahnung, dass sie kommen würden“, berichtete Besitzer Paweł Zasim anderntags. Angeblich eine Geburtstagsparty. Dann seien Leibwächter erschienen, gefolgt von Prinz William. Etwa drei Stunden habe der Thronfolger mit den anderen Gästen verbracht, die bereits hier waren, heißt es weiter, man habe sich gut amüsiert. Offenbar nutze William die Gelegenheit zur kulinarischen Abwechslung, da sein Vater König Charles III. derzeit auf der Suche nach einem neuen Vegan-Koch für den Buckingham-Palast ist. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, wprost.pl