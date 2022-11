Umfrage sieht Meghan Markle als US-Präsidentin 2024

Von: Annemarie Göbbel

Immer wieder gibt es Spekulationen, Meghan Markle hätte auch politische Ambitionen. Sie wäre nicht die erste Schauspielerin in einem hohen Amt. Laut einer Umfrage hätte sie auch gute Chancen.

Montecito – Ob Ronald Reagan (93, 2004) als 40. Präsident der Vereinigten Staaten oder Arnold Schwarzenegger (75) als ehemaliger 38. Gouverneur Kaliforniens – Schauspieler können es bei einer politischen Laufbahn weit bringen. Offenbar gilt das auch für Meghan Markle (41), die laut einer Umfrage des Express bei der US-Wahl 2024 weit vorne gesehen wird, wenn sie dazu motiviert wäre.

Genau genommen ist Meghan Markle die erste Wahl unter den Demokraten für eine Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 2024, wie neue Umfragen zeigen. Die exklusive Umfrage des in Washington ansässigen Democracy Institute für Express, die wahrscheinliche Wahlkandidaten der Demokraten listete, ergab, dass 64 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Partei bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren einen weiblichen Kandidaten aufstellen sollte.

Doch damit nicht genug: Die Herzogin von Sussex, die mit Prinz Harry Kalifornien zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, stand auf der Liste der potenziellen Kandidatinnen an erster Stelle und erhielt 27 Prozent der 525 Demokraten, die an der Umfrage unter 1.500 wahrscheinlichen Wählern teilgenommen hatten. Damit lag sie vor Vizepräsidentin Kamala Harris (58), die mit 25 Prozent die zweite Stelle belegte. Hilary Clinton (75), die bereits eine Schlappe gegen Donald Trump (76) einstecken musste, sowie die linke Kongressabgeordnete Alexandra Ocasio-Cortex (33) teilten sich mit 20 Prozent Platz Nummer drei.

Meghan Markle als Präsidentschaftskandidatin

Dass sie Amerikas erste Präsidentin werden will, hat die Ehefrau von Prinz Harry nicht offiziell bestätigt, in der Vergangenheit hat ihr politisches Engagement jedoch bereits für Schlagzeilen gesorgt. So kam etwa Herzogin Meghans Forderung nach bezahlter Elternzeit nicht bei jedem gut an. Nicht jeder ihrer Landsleute traut der ehemaligen Schauspielerin die Rolle als Staatsoberhaupt zu. Ex-Präsident Donald Trump sieht Meghan nicht als ernst zu nehmende Präsidentschaftskandidatin, die Familie seines Nachfolgers Joe Biden (79) ist da anderer Meinung.

Valerie Biden Owens (77), Schwester des mächtigsten Manns der Welt, würde Herzogin Meghans politische Karriere und ihre Kandidatur begrüßen, wie sie im Interview mit „Good Morning Britain“ preisgab. „Je mehr Frauen wir haben, desto besser wird unser demokratisches System funktionieren. Wir laden sie [Meghan] herzlich dazu ein, sich anzuschließen und der Demokratischen Partei beizutreten“, erklärte die 77-Jährige in der ITV-Sendung. Die Frage, ob Meghan eines Tages eine gute potenzielle Präsidentschaftskandidatin sein wird, beantwortete sie mit einem klaren „Natürlich wird sie das.“