Umwerfend schön: So sah „Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner in jungen Jahren aus

Von: Lisa Klugmayer

„Lisbeth“ gehört zum Bergdoktor, wie Martin Gruber oder die dramatischen Liebesgeschichten. Die Schauspielkarriere von Monika Baumgartner begann aber schon viel früher. Damals noch mit Dauerwelle und grellen Aerobic-Outfits.

Ellmau – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es in Staffel 16 nun ruhiger wird, der täuscht sich. Am wilden Kaiser geht es turbulent weiter. Monika Baumgartner (71) war von Anfang an dabei und ist mittlerweile aus der ZDF-Serie nicht mehr wegzudenken. Ihre Schauspielkarriere begann die Darstellerin von „Lisbeth Gruber“ aber schon in den Siebziger Jahren.

Umwerfend schön: So sah „Bergdoktor"-Star Monika Baumgärtner in jungen Jahren aus

Die Schauspielerei entdeckte Monika Baumgartner schon sehr früh für sich. Nach der Schule ergatterte sie ihre erste Rolle 1973 am Nationaltheater in Mannheim. Dort spielte sie unter anderem Polly in „Die Dreigroschenoper“, Hermia in „Ein Sommernachtstraum“ und Christoferl in „Einen Jux will er sich machen“. 1978 wechselte sie nach Hamburg und fünf Jahre später dann nach München.

Ende der 1970er Jahre wechselte sie zum Film und ins Fernsehen. Ihren Durchbruch als TV-Schauspielerin hatte sie 1981 mit dem zweiteiligen Fernsehfilm „Die Rumplhanni“, in dem sie die Hauptrolle spielte. 1985 verkörperte die „Theresa“ in dem ARD-Sechsteiler „Rosowski“. 1998 war sie dann erstmals auch hinter der Kamera tätig uns inszenierte den Fernsehfilm „Die Ehrabschneider“. 2000 kehrte Monika Baumgartner als Theaterschauspielerin zu den Münchner Kammerspielen zurück.

Schauspielerin, Unternehmerin, Politikerin: Monika Baumgartner hat viele Talente Monika Baumgartner ist seit Jahrzehnten eine gefeierte Schauspielerin, doch die „Lisbeth Gruber“-Darstellerin hat noch andere Talente. Gemeinsam mit ihrer Schwester führt sie beispielsweise seit 1996 ein Raumausstattungsgeschäft in München. Außerdem lehrt auch an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und war 2012 Mitglied der 15. Bundesversammlung. Dafür wurde sie von den Grünen im Bayerischen Landtag vorgeschlagen.

Von „Rosenheim-Cops“ bis „Tatort“ und „Der Bulle von Tölz“: Monika Baumgartner ist Dauergast in bayrischen Serien

2008 ergatterte sie dann sie Rolle der „Elisabeth ‚Lisbeth‘ Gruber“ bei „Der Bergdoktor“. Monika Baumgartner ist aber zusätzliche eine Ikone des bayrischen Heimatfernsehens. Denn die 71-Jährige hat zahlreiche Nebenrollen in beispielsweise „Unsere schönsten Jahre“, „Der Millionenbauer“, „München 7“, „Meister Eder und sein Pumuckl“, „Tatort“, „Die Rosenheim-Cops“, „Der Alte“, „SOKO 5113“, „Der Bulle von Tölz“ und im Komödienstadel.

Apropros „Lisbeth Gruber“: Im Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ stehen für Martin Gruber ein Abschied und eine Reise nach New York an. Doch in letzter Minute ändert sich alles: Streit, Tränen und Krankenhaus: So endet das große „Bergdoktor“-Finale. Verwendete Quellen: agentur-dietrich.de/de/profil/monika-baumgartner & der-bergdoktor-fanclub.de