Meghan und Harry sind eingeladen: König Charles und Camillas Sommerferien auf Balmoral

Von: Annemarie Göbbel

König Charles steht zu seinem Wort. Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle sind zu allen Familientreffen eingeladen. Das gilt auch für die Sommermonate in Schottland.

Braemar, Aberdeenshire – Es ist der erste Sommerurlaub für König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) ohne Queen Elizabeth II. (96, † 2022), die von ihrer letzten Reise nach Schottland nie mehr zurückkehren sollte. Trotzdem will das Königspaar die Tradition aufrechterhalten und verbringt die wohlverdiente Auszeit in Schottland.

Wie seine Mutter wünscht sich auch Charles, Zeit mit seiner Familie verbringen, selbst für Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) steht die Einladung. Trotzdem gibt es Änderungen: Statt sich auf Schloss Balmoral einzuquartieren, wollen König und Königin lieber in ihrem privaten Zuhause Birkhall auf dem Gelände des schottischen Lieblingssitzes und Sterbeortes der Queen verbringen.

König Charles will seine Familie um sich und hat auch Prinz Harry und Meghan eingeladen

Royal-Expertin Rebecca English berichtet bei Dailymail detailliert, wie die verstorbene Regentin an ihrem Zufluchtsort auf ihren geliebten Ponys durch das nach Kiefern duftende Hochland von Aberdeenshire ritt und dabei eine Tupperdose mit Sandwiches mit sich führte oder Pilze sammelte und Picknicks genoss – der jährliche Aufenthalt Ihrer verstorbenen Majestät bot eine seltene Gelegenheit, sich fast vollständig von der Außenwelt abzuschotten. Familienmitglieder waren aber ausdrücklich erwünscht und folgten Jahr für Jahr der Einladung der Monarchin. Ihr Nachfolger will die Tradition beibehalten.

König Charles und die Familie dürften diese Zeit in bester Erinnerung haben. Sie konnten dort die Verwandlung der britischen Königin in eine Privatperson erfahren. Bei Ausflügen in die Umgebung und beim Besuch der Hütten zur Einkehr hielt die Monarchin alles so einfach wie nur möglich. Freunde erinnern sich gern daran, dass Charles’ Vater Prinz Philip (99, † 2021) am Grill stand, die Queen für die Salate zuständig war, wobei sie das Dressing in Gläser abgefüllt hatte und für den Abwasch ein Paar Gummihandschuhe anzog.

Birkhall - König Charles’ und Camillas Urlaubswohnsitz Charles hat das Privathaus auf dem Anwesen von Balmoral nach dem Tod der Königinmutter im Jahr 2002 geerbt und mit viel Herzblut in das Anwesen investiert, um es zu einem Ort zu machen, den er und seine Frau wirklich als ihr Zuhause bezeichnen können. Das Paar verbrachte die meiste Zeit der Covid-Pandemie hier mit Arbeiten, Lesen und Spazierengehen, getröstet vom beruhigenden Plätschern des Flusses Muick und unterhalten von den Possen der ansässigen roten Eichhörnchen, die frech ins Haus spazieren und nach Nüssen suchen, die in den Taschen des Gutsherrn versteckt sind, wie Rebecca English beim Dailymail berichtet. „Es ist ein ganz besonderer Ort“, sagt Charles.

Das Herzogspaar von Sussex ist eingeladen, doch niemand denkt, dass sie kommen werden

Balmoral bietet Platz genug für alle, die kommen möchten. English verrät: „Mir wurde gesagt, dass alle Familienmitglieder irgendwann in den nächsten Wochen hier sein werden“. Das heißt, vermutlich alle, mit Ausnahme von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41), deren „offene Einladung“, an Familientreffen teilzunehmen, zwar nicht explizit widerrufen wurde, aber niemand denkt, dass sie angenommen wird. „Soweit ich weiß, ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn immer noch nicht gut, obwohl die Familie sich durch die Behauptung ermutigt fühlt, dass Harry und Meghan nun entschlossen sind, sich auf die Zukunft zu konzentrieren und nicht auf familiäre Schuldzuweisungen“, fasst die Expertin den Status Quo des Vater-Sohn-Verhältnisses zusammen. Gerüchte besagen auch, Prinz Harry habe große Sehnsucht nach seiner Familie.

Prinz Harry und Meghan Markle sind zum Familientreffen in Schottland eingeladen. König Charles will mit Camilla die Urlaubs-Tradition aufrechterhalten (Fotomontage). © Avalon.red/Imago & Jane Barlow/dpa

Zum Windsor-Clan, der in diesem Jahr zuverlässiger auf Balmoral zu Gast sein dürfte, gehören Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) mit Charles‘ Enkeln George (10), Charlotte (8) und Louis (5), der Herzog (59) und die Herzogin von Edinburgh (58) mit ihren Kindern, Louise (19) und James (15), Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann, Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (68), sowie ihr Sohn Peter Phillips (45) und ihre Tochter Zara Tindall (42), beide mit ihren Kindern, und Charles‘ Cousine, Lady Sarah Chatto (59), der Tochter von Prinzessin Margaret (71, † 2002), der Countess of Showdon. Selbst der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) werde nebst seinen Töchtern erwartet, weiß Rebecca English. Eine andere Quelle formuliert es bissiger: „Andrew nicht in Balmoral? Versucht mal, ihn davon abzuhalten!“ Verwendete Quellen: dailymail.co.uk