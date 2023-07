Unfreiwilliger Ausstieg: Heike Makatsch hört beim „Tatort“ auf

Teilen

Der „Tatort“ aus Mainz wird bald eingestellt werden. Das kostenbedingte Ende der Reihe bedeutet auch den Ausstieg von Heike Makatsch.

Mainz – Der „Tatort“ aus Mainz gehört seit 2016 zu der beliebten Krimireihe. Bisher wurden vier Folgen mit Hauptdarstellerin Heike Makatsch (51) in der Rolle der Kommissarin Ellen Berlinger ausgestrahlt. Doch nun ist die Reise für Makatsch und ihr Team vorbei. Noch ein letztes Mal werden sie im Herbst im Ersten zu sehen sein, danach ist für den Mainzer „Tatort“ Schluss.

Wie so oft, wenn Formate trotz Beliebtheit beim Publikum eingestellt werden, geht es ums Geld. Der „Tatort Mainz“ ist da leider keine Ausnahme. Aufgrund von gestiegenen Kosten kann sich der Südwestrundfunk (SWR) die Produktion, die von der Firma Zieglerfilm Baden-Baden durchgeführt wurde, nicht mehr leisten.

In einem offiziellen Statement bestätigte der SWR-Programmdirektor für Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung, Clemens Bratzler, am Montag (3. Juli): „Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können.“

Einer dieser Einschnitte betrifft den Mainzer „Tatort“, und das, obwohl es für den SWR „eine große Ehre“ gewesen sei, „mit einer so unverwechselbaren und facettenreichen Schauspielerin wie Heike Makatsch im ‚Tatort‘ zusammenarbeiten zu dürfen“, sagte der Programmdirektor. Laut Bratzler hätte es keine bessere Schauspielerin für Hauptkommissarin Ellen Berlinger geben können.

Das Phänomen „Tatort“

Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

(Quellen: daserste.de, t-online.de)