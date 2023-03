„Sie brüllen sich an“: Nicht alles perfekt bei Prinz William und Kate Middleton

Ein neues Buch deckt auf, was viele sich fragen: Wie geht es bei Prinz William und Prinzessin Kate hinter verschlossenen Palasttüren zu? „Sie sind genau wie wir“, sagt Autor Tom Quinn.

London – Für sein Werk „Guildet Youth“ interviewte Autor Tom Quinn (67) Palastmitarbeiter mit dem Ziel, die traditionelle Erziehung der britischen Königsfamilie und ihre Auswirkungen im Laufe der Zeit zu untersuchen. Dazu nahm er die Beziehung von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) genauestens unter die Lupe. Sein Buch strotz vor Details. Ein Insider berichtete etwa, dass William Kate mit einem warnenden Unterton in der Stimme „Liebling“ nennt, wenn er sauer auf sie ist.

Prinz William „hasst Konfrontation“, Kate attestiert er „buddhistische Ruhe“

Beim Mäuschen spielen kam ans Licht, was das Prinzenpaar von Wales in der Öffentlichkeit sonst tunlichst vermeidet. Quinn schreibt: „Natürlich streiten sich William und Kate wie alle Paare miteinander. Sie streiten sich, brüllen sich an und sagen unfreundliche Dinge, aber Kate ist aus Instinkt eine beschwichtigende Person und William gibt immer nach, da er mehr als genug emotionalen Aufruhr, Scheidung und Zerrüttung aus seiner Kindheit kennt“.

Seien die Fetzen geflogen, scheint sich das Paar relativ schnell wieder einzukriegen. „Kate ist sehr ruhig“, berichtet Quinn über die dreifache Mutter. „William ist derjenige, der ein bisschen hitzköpfig ist. Wir sehen ein Beispiel dafür in Harrys Buch. Damit spielt der Autor auf „Spare“ an, die Memoiren des Herzogs von Sussex, die innerhalb kurzer Zeit zum Bestseller wurde. Darin beschreibt Prinz Harry seinen Bruder bei mehreren Gelegenheiten als jemandem, der schnell aggressiv wird und äußerst temperamentvoll agiert.

Meghan Markle und Kate Middleton bekam anfangs die gleiche „schlechte Presse“ „Kate und Meghan (41) bekamen die gleiche negative Berichterstattung in der Presse“, hat Royal-Autor Tom Quinn beobachtet. „Aber während Meghan sich darüber beschwerte, es sei unfair, unfreundlich und schrecklich und so die Geschichten wochenlang am Leben hielt, reagierte Kate anders und ignorierte klug die Seitenhiebe.“



Quinn glaubt, dass Kate das Aussitzen als Blaupause auf die Beziehung mit Prinz William überträgt: „Sie ignoriere Streit mit dem Thronfolger einfach“, schreibt er.

Kate und William haben mit der Tradition gebrochen, ihre Kinder distanziert zu erziehen

Quinn behauptet auch, dass das stoische Auftreten der Prinzsessin von Wales wesentlich für ihren Erfolge beim Aufeinandertreffen von Traditionen der britischen Königsfamilie und neuzeitlicher Handhabung sei. Der Autor erinnert sich, dass Kate schon ziemlich früh über den Dingen stand, die über sie verbreitet wurde. „Sie [Die Presse] sagten, weil ihre Mutter eine Stewardess war, wie es damals hieß, würde niemand die Familie Middleton zu Veranstaltungen einladen, bei denen jemand von Bedeutung anwesend wäre“. Sie ritten grausam auf Cathrins bürgerlicher Abstammung herum. Doch die Prinzessin hätte sich nie beschwert, nie Briefe an die Presse geschrieben oder die Redaktion angerufen. „Sie machte kein Aufheben und die Anschuldigungen verschwanden“, notiert Quinn.

Als Bilderbuchfamilie stehen sie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes, aber hinter geschlossenen Türen wird auch bei Prinz William und Prinzessin Kate heftig gestritten, verrät der Autor des Buches „Gilded Youth“ (Fotomontage) © Parsons Media/Imago & Stephen Lock/Imago

Eine Sache, auf die sich das Paar jedoch geeinigt habe, sei, wie sie ihre Kinder erziehen wollen, betont der Verfasser. Es ist Prinz William und Middleton nicht wichtig, als perfektes Paar zu erscheinen, sie wollen ihre Kinder liebevoll und bodenständig auf die Welt vorbereiten. Kate selbst soll gesagt haben: „Wie jedes andere Paar haben wir Tage, an denen wir wirklich, wirklich böse aufeinander sind, oder Tage, an denen wir nicht miteinander reden‘“, zitiert Quinn laut FoxNews.com. „Sie wollen als normales Paar mit den gleichen Belastungen wie Kinder, Arbeit und allem anderen, was das Leben so mit sich bringt, gesehen werden.“ Verwendete Quellen: Fox News Digital