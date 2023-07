„Unglaublich hartnäckig“: Meghan Markle von kalifornischem Gouverneur „abgewimmelt“

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat eine Stelle im Senat frei und dürfte sich Meghan Markles Bewerbung gewundert haben, die sich zudem offenbar als äußerst hartnäckig herauskristallisierte.

Montecito – Die königliche Autorin und Kommentatorin Lady Colin Campbell, auch bekannt als Lady C (73) hatte sich bei Dan Wootton (40) angesagt und plauderte laut Informationen von GBNews.com dort Dinge aus, die Meghan Markle (41) nicht gefallen dürften. Die Britin berichtet von einem Vorfall, der die Gerüchte über politischen Ambitionen der Herzogin von Sussex unterstreicht. Doch sollte Meghan wirklich das Amt des US-Präsidenten im Visier haben, müsste sie sich neu aufstellen, denn ihre Bewerbung um ein Amt im kalifornischen Senat ging offenbar gründlich daneben.

Meghan Markle sähe sich offenbar gerne als kalifornische Senatorin

Lady Colin Campbell gab an, Meghan habe den demokratischen kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom (55) nach der Möglichkeit ersucht, die Nachfolge von Senatorin Dianne Feinstein (90) anzutreten, die in ihrem hohen Alter den Rücktritt für 2024 angekündigt hat. Sie berichtet: „Ich habe gehört, dass Gavin Newsom von Meghan so sehr belästigt wurde, man sollte ihr erlauben, in die Fußstapfen von Dianne Feinstein zu treten – was ihr übrigens Zugang zum Geheimdienstausschuss verschaffen würde – bis er die Nase voll von ihrer Hartnäckigkeit hatte, dass er die Anweisung gab, ihre Anrufe nicht entgegenzunehmen und nicht an ihn weiterzuleiten. An seinem Handy habe er Meghans Nummer „blockieren“ lassen.

Lady C behauptete weiter, Meghan sei „extrem hinterhältig und clever“. Aber sie fügte hinzu: „Man hat sie abgewiesen und sie ist offensichtlich unglaublich hartnäckig.“ Newsom, der seit 2019 Gouverneur von Kalifornien ist, galt früher als Fan von Prinz Harry (38) und Meghan. Feinstein ist die älteste amtierende US-Senatorin und Mitglied des Kongresses, aber ihr Gesundheitszustand und ihr Alter haben zu Befürchtungen geführt, dass sie die laufende Amtszeit nicht zu Ende führen könnte. Dianne Feinstein ist auch Mitglied des Geheimdienstausschusses und ihr Austritt hinterlässt offenbar eine große Lücke.

„Getrennte Wege“ sollen die zudem die offenbar angeknackste Bindung heilen und aufbauen Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten sich „Zeit nehmen“, um ihre Bindung zu heilen und sie wieder aufzubauen. „Sie versuchen herauszufinden, was ihnen widerfahren ist“, gibt der Insider weiter zu Protokoll. Und weiter: „Harry passt nicht in Meghans kitschige Tinseltown-Welt“, (Anm. der Redaktion: Tinseltown steht für die Filmkreise in Hollywood) sagte eine Quelle dem Outlet und fügte hinzu, dass Harry hoffe, „sich selbst zu finden“, berichtet RadarOnline. Ein weiteres Gerücht besagt, Prinz Harry habe sich an seinen Bruder Prinz William (41) gewandt und ihn gebeten, ihn wieder in die royalen Ränke einzugliedern.

Meghan Markle lässt angeblich nichts unversucht, um ihre politische Karriere voranzutreiben

Erst vor Kurzem war herausgekommen, dass Meghan und Harry, auch vor einer Anfrage ans Weiße Haus nicht zurückschrecken. Tatsächlich hatten sie dort erkundigt, ob US-Präsident Joe Biden (80) sie nach der Beerdigung Queen Elizabeths II. in London in der Air Force One mit in die Staaten zurücknehmen könnte, was sein Team umgehend verneinte. Im Gespräch mit GB News ließ Lady C durchblicken, dass es die Demokratische Partei war, die die Entscheidung des Präsidenten, in der Presse durchsickern ließ.

Erste Berichte sprechen auch davon, dass die Demokratische Partei insgesamt versuche, sich von der Herzogin von Sussex zu distanzieren. Der Wechsel in die Politik ist offenbar eine Angel, die Meghan schon länger ausgeworfen hat. Parallel dazu hat die zweifache Mutter sich mit dem LA-Powerhouse-Agenten Ari Emanuel von der William Morris Endeavour (WME) Talentagentur zusammengetan, um ihre ausgesetzte Hollywood-Karriere rückanzukurbeln. Verwendete Quellen: gbnews, skynews.com.au