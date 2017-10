Wissenschaftler zeigt Foto: So heiß wird Prinz George mit 20 aussehen

Wie der kleine Royal als junger Mann aussehen wird, hat ein britischer Wissenschaftler mit einer Software herausgefunden. Sehen Sie hier den 20-jährigen Prinz George.

Bradford - Eine Software die uns in die Zukunft blicken lässt - das hat der britische Wissenschaftler Hassan Ugail an der University Bradford möglich gemacht. Mit verschiedenen Merkmalen der Eltern und einem aktuellen Foto spuckt das Programm laut Ugail eine zu 80 Prozent genaue Prognose aus, wie ein Kind als Erwachsener aussehen wird. Die Frage ob in Prinz George mehr von Kate oder von William steckt, kann damit jetzt beantwortet werden.

Schon jetzt sind alle verrückt nach dem vierjährigen Prinzen. In 16 Jahren wird er sich vor Frauenherzen wohl kaum retten können. Das lässt jedenfalls die vielversprechende Software-Prognose vermuten:

Software predicts what Prince George will look like when he's older https://t.co/oTBZSB4hNb pic.twitter.com/1jdmZ5IgVT — Yahoo (@Yahoo) November 10, 2015

Ugail geht noch einen Schritt weiter und lässt den kleinen Thronfolger noch einmal um 40 Jahre altern. Ein paar Haare weniger, ein paar Falten mehr - So könnte Prinz George mit 60 aussehen:

Here's Prince George aged 60! New app to offer parents sneak peak into future https://t.co/qxHRBa3rMz pic.twitter.com/SMymrrsyGq — Daily Express (@Daily_Express) November 10, 2015

Für die royalen Fans hat der 60-jährige Prinz starke Ähnlichkeit mit einem britischen Schauspieler: „He will be the NEW Liam Neeson. Future Neeson“ (deutsch: Er wird der neue Liam Neeson sein. Der Liam Neeson der Zukunft.) kommentiert ein User den Tweet der Dailymail.

@Daily_Express he will be the NEW Liam Neeson. Future Neeson — AnGee (@AnGeePanGeeLo) November 12, 2015

Schauspieler hin oder her - wir sind erstmal gespannt auf den attraktiven 20-jährigen Prinz George.

mn