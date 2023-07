Unkonzentriert und müde: Beatrice Egli wurde gleich zweimal das Leben gerettet

Von: Volker Reinert

Sängerin Beatrice Egli wollte hoch hinaus – nämlich auf den Gipfel des Matterhorns. Geschafft hat sie den Berg, doch beim Abstieg wäre es beinahe – und das gleich zweimal – zu einem Unglück gekommen.

Köln – Schlagerstar Beatrice Egli (35) hat erst Ende Juni 2023 ihr neues Album „Balance“ auf den Markt gebracht und tingelt aktuell zu Promo-Zwecken durch verschiedene Shows. In der RBB-Sendung „Studio 3“ hat sie nun von ihrer Gipfelerstürmung auf das Matterhorn im Jahr 2021 berichtet. Dabei bangte sie gleich zweimal um ihr Leben.

Beatrice Egli bezwingt Berg in den Schweizer Alpen

So schnell vergessen wird die gebürtige Schweizerin ihr Erklimmen auf einen der höchsten Berge der Alpen (4478 Meter über dem Meeresspiegel) mit Sicherheit nicht. Den Entschluss fasste Egli während der Corona-Pandemie. Sie wollte den ersten Schritt zu einem Neuanfang starten: „Daraus habe ich sehr viel Kraft in meinem Leben genommen“, so der Schlagerstar.

Nicht nur, dass sie ein halbes Jahr lang Krafttraining als Vorbereitung absolvierte, auch ihre Muskelmasse wurde um einiges mehr: „So viele Muskeln hatte ich in meinem Leben noch nie“, so die 35-Jährige, die am Wochenende zuvor in heftige Kritik geraten war, weil sie ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (58) in ihrer Show auf den Mund küsste.

Schon gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

„Ich bin ausgerutscht“: Schlager-Star berichtet von Matterhorn-Schreckmoment

Die DSDS-Gewinnerin hatte beim Abstieg mit einigen Problemen zu kämpfen: „Beim Heruntergehen hat meine Bergführerin mich zweimal so gehalten, wo ich echt dachte, jetzt hat sie mein Leben gerettet“. So sei Egli im Schnee ausgerutscht: „Ich bin nicht mehr so konzentriert und müde gewesen“.

Schlagersängerin Beatrice Egli hat 2021 den Gipfel des Matterhorns erfolgreich erklommen. Doch beim Abstieg wurde es für die Schweizerin zweimal brenzlig. © Screenshots: Instagram/ beatrice_egli_offiziell

In dem ZDF-Servicemagazin „Volle Kanne“ hat sich Beatrice Egli einige Tage zuvor auch sehr nachdenklich gegeben, als es um das Thema der Gefahren in öffentlichen Gewässern ging. Verwendete Quellen: rbb/ „Studio 3“