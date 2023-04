Von „Unsympathisch“ bis „Pure Liebe“: Fans diskutieren Bühnen-Kuss von Helene Fischer und Thomas Seitel

Bei der „Rausch“-Tour haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel auf der Bühne geküsst. Dieser romantische Moment kommt aber nicht bei allen Schlagerfans gut an.

Hamburg – Die aktuelle „Rausch“-Tour von Helene Fischer (38) begeistert die Zuschauenden nicht nur wegen des Gesangs, sondern auch aufgrund der spektakulären Bühnenakrobatik und Showeinlagen der Schlagerqueen. Seit dem 11. April performt die 38-Jährige zusammen mit den Akrobaten des kanadischen Cirque du Soleil auf den großen Bühnen Deutschlands.

Einer von ihnen ist auch Fischers Partner und Vater ihres Kindes: Tänzer Thomas Seitel (38). Bei der Show in der Hamburger Barclays Arena am Sonntag (16. April) überraschten die beiden nun mit einem innigen Kuss auf der Bühne. In den sozialen Medien scheiden sich jedoch die Geister, was die Szene anbelangt.

„Pure Liebe“ vs. „unsympathisch“: Fans sind sich uneinig

Einige kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Pure Liebe, wir haben so lange auf diesen Moment gewartet“, heißt es etwa in den Kommentaren eines Fanpage-Beitrags. „Liebe das Foto und den Moment“, kommentiert eine weitere Person. Eine andere Nutzerin schreibt: „Was für ein Traumpaar und eine glückliche Helene Fischer.“

Helene Fischers öffentlich zur Schau gestellten Liebesbekundungen kommen nicht bei allen gut an © IMAGO / Bildagentur Monn & Instagram/_g.i_n.i._

Andere wiederum behaupten, dass die Szene „nur geschauspielert“ sei: „Das gehört zur Tanzszene dazu.“ Einige finden zudem, dass Seitel „unsympathisch“ wirke, da er so „verschlossen“ und „zurückhaltend“ sei.

Helene Fischer spielt 70 Konzerte

Feststeht: Helene Fischer hat sich für die „Rausch Live“-Tour einiges vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen bei der 38-Jährige im Kalender. Am 14., 15. und 16. April hat die Schlagerqueen nun in Hamburg performt. In dieser Woche geht es mit fünf Konzerten in Dortmund weiter (18. bis 23. April, Westfallenhalle). Verwendete Quellen: Instagram.com