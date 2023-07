„Unterste Gürtellinie“: Wie bei Florian Silbereisen – Müll von Stefan Mross durchsucht

Mross fassungslos

Kein leichtes Jahr für den „Immer wieder sonntags“-Moderator und Schlagersänger Stefan Mross. In den Schlagzeilen erschienen jüngst nur negative Artikel über ihn. Jetzt bezieht er Stellung.

Rust – Stefan Mross (47) spricht im Podcast „Assenheimers Promitalk“ mit Moderator Jörg Assenheimer (53) offen wie nie über die für ihn nicht leichten letzten Monate. Eine negative Schlagzeile folgte auf die andere. Laut des „Immer wieder sonntags“-Moderators gab es zudem einen Vorfall, bei denen Paparazzi und Journalisten eindeutig eine Linie bei ihm überschritten.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross räumt im Podcast mit Gerüchten auf

Der Schlagerstar moderiert „Immer wieder sonntags“ bereits seit dem Jahr 2005 und war auch schon vor seiner Karriere als Moderator mit seiner Musik erfolgreich. Ein Leben mit medialer Aufmerksamkeit kennt Mross demnach seit dem Beginn seiner Musikerlaufbahn.

Doch das Jahr 2023 war bis jetzt eher von negativen Schlagzeilen über den 47-Jährigen geprägt und laut Mross „eine gezielte Kampagne gegen ihn“: Von einem vermeintlichen Alkoholkonsum war die Rede, zu dem Stefan Mross im Podcast auch Stellung bezieht, einem Strafbefehl wegen Körperverletzung und Nötigung, sowie die Trennung seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) sorgten in den Medien für Furore.

Mross erzählt im Interview: „Man darf auch nie vergessen: Hinter jeder Schlagzeile lebt oder herrscht auch eine Seele. Ich bin auch nur ein Mensch“. So sagt der gebürtige Bayer auch, dass wenn nach negativen Schlagzeilen gesucht wird, „man immer etwas findet“.

Besonders heikel: Ein Nachbar von Mross verscheuchte einen Paparazzo auf seinem Anwesen, nachdem dieser den Müll des Schlagersängers durchsucht hatte. Mross gibt preis, dass sein Kollege und Freund Florian Silbereisen (41) solche Situationen kenne und ihn darauf aufmerksam machte.

„Immer wieder sonntags“ in der ARD Die Sendung läuft seit dem Jahr 1995 in den Sommermonaten in der ARD am Sonntagvormittag. Der Name der Sendung bezieht sich auf den Schlagerklassiker des Duos Cindy & Bert, die mit dem Titel „Immer wieder sonntags“ im Jahr 1973 einen Charterfolg auf Platz drei verzeichnen konnten.

„Du hast doch nicht alle Früchte am Baum!“: Mross glaubte Florian Silbereisen zunächst nicht

Mross konnte sich allerdings nicht vorstellen, dass ihm auch so ein Müll-Erlebnis widerfahren würde, bis es tatsächlich dazu gekommen war. Unglaubwürdig habe er zu Florian Silbereisen gesagt: „Du hast doch nicht alle Früchte am Baum! Niemals, das glaube ich dir nicht!“ So könne der Musiker nicht verstehen, dass ihm so in seine Privatsphäre eingegriffen werde: „Jetzt ist uns das selber passiert und da muss ich sagen: ‚Das ist unterste Gürtellinie für mich!‘“

+ „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross geht im Podcast „Assenheimers Promitalk“ auf die zahlreichen negativen Schlagzeilen der letzten Monate ein. Auch erzählt der Schlagerstar von einer unschönen Situation: Sein Müll wurde durchsucht. Kollege Florian Silbereisen schilderte ihm ein solches Erlebnis im Vorfeld, wie Mross nun preisgab. © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / STAR-MEDIA

Der Moderator kann sich derzeit aber auf eine kleine Verschnaufpause freuen, denn „Immer wieder sonntags“ pausiert am 30. Juli, ehe es am Sonntag (6. August) wieder wie gewohnt mit der Show weitergeht. Bei der letzten Ausgabe am 16. Juli konnte sich Stefan Mross einen Seitenhieb gegen seine Ex Anna-Carina Woitschack nicht verkneifen, nachdem sie ihren Auftritt in der Show abgesagt hatte. Verwendete Quellen: SWR4/„Assenheimers Promitalk“/Folge vom 20. Juli 2023

