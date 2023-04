„Urteilsvermögen vernebelt“: Die Queen war enttäuscht von Lieblingsenkel Harry

Ein neues Buch enthüllt, wie der Royal-Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle von Queen Elizabeth II. aufgenommen wurde und warum ihre Enttäuschung darüber groß war.

London – Ein neu erschienenes Werk von Robert Jobson „King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed“ befeuert derzeit die Krisenstimmung zwischen den Windsors diesseits und jenseits des Atlantiks. Das Buch beleuchtet den Zeitpunkt, an dem Prinz Harry (38) „Spare“ noch nicht veröffentlicht hatte, doch die Netflix-Dokumentarserie „Harry und Meghan“ zusammen mit einer Reihe von Fernsehinterviews bereits herausgekommen war, in denen Harry seinen Vater König Charles (74) und die königliche Institution kritisierte.

Queen Elizabeth II. fand Prinz Harrys Verhalten zunächst „ziemlich verrückt“

Als die Queen im September ihren letzten Atemzug tat, hatte Harry nur noch wenige Unterstützer in der Familie. Prinzessin Kate (41), mit der er sich früher immer gut verstanden hatte, so schreibt Jobson, habe es fast unerträglich gefunden, einen Rundgang mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex (41) zu machen, um sich für die Blumenniederlegungen vor Schloss Windsor für die verstorbene Monarchin zu bedanken. Wie, so fragt man sich unwillkürlich, fühlten Cathrine und William (40) sich dann erst nach Erscheinen seiner Memoiren „Spare“, in denen Harry besonders Prinz William vehement angriff.

Sogar die Queen, die ihren Enkel Harry immer sehr geliebt und ihm viel nachgesehen hatte, wurde seiner Ausbrüche irgendwann überdrüssig, heißt es im Royal-Wälzer. Erstens hätte sie die heftigen Wortwechsel zwischen Harry und seinem Bruder sattgehabt, die manchmal in ihrer Gegenwart stattgefunden hätten. Dann hätten Harry und Meghan begonnen, sowohl die Monarchie als auch Mitglieder der königlichen Familie öffentlich anzugehen.

Offenbar bat Prinz Harry den König ständig um Geld in der Startphase in Kalifornien Charles hörte einfach auf, Harrys Anrufe entgegenzunehmen, nachdem sein Sohn ihn beschimpft und wiederholt um Geld gebeten hatte. Als die Königin Charles fragte, warum er nicht nachgegeben habe, sagte er ihr, dass er kein, er habe Harry gesagt, dass er „keine Bank“ sei.

Queen Elizabeth II. fühlte sich von Prinz Harry im Stich gelassen

Ein Palastinsider beschreibt die Einstellung der Regentin: Zu diesem Zeitpunkt war die Königin von dem Verhalten des Paares verwirrt und beschrieb es als „ziemlich verrückt“. Sie kam jedoch zu der Überzeugung, dass ihr Enkel von seiner Liebe zu seiner Frau „so verzehrt“ war, dass dies „sein Urteilsvermögen trübte“. Vor allem aber, hätte sie sich im Stich gelassen gefühlt, heißt es weiter. Und: „Ihre Majestät war nicht nur enttäuscht von Harrys Entscheidung, seine königlichen Pflichten aufzugeben, sondern sie sah den Abgang der Sussexes auch als verpasste Gelegenheit. Trotzdem hoffte die Königin aufrichtig, dass ihr Enkel Frieden und Glück finden würde, indem er das Leben lebte, das er gewählt hatte“.

Queen Elizabeth II. war enttäuscht von Prinz Harrys Entscheidung und sah im Ausstieg eine verpasste Gelegenheit ihres Enkels, der ihr nach seiner Ehe mit Meghan Markle das Leben schwer machte (Fotomontage). © Matt Dunham/dpa & John Stillwell/dpa

Wie es weiterging, ist hinreichend bekannt. Zunächst brachte Harry dann offenbar erst die Queen, dann seinen Vater König Charles zur Weißglut, als er bei Anrufen aus Kalifornien immer wieder seinem Ärger Luft machte und sich beschwerte. Am Ende bat Elizabeth II. ihn, direkt mit seinem Vater zu sprechen. Eine Quelle wird zitiert: „Ihre Majestät fand die Anrufe von Prinz Harry ziemlich schwierig und ermüdend. Sie wollte sich nicht in die Vater-Sohn-Beziehung einmischen und drängte ihn, mit seinem Vater zu sprechen“. Nach den Vorfällen ist Charles III. seine Vaterliebe zugutezuhalten, der Harry und Meghan zu seiner Krönung eingeladen hat. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk