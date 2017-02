Adam Levine erhält Stern auf dem „Walk of Fame“

Los Angeles - US-Sänger Adam Levine (37), Frontman der Rockband Maroon 5, wird in Hollywood mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt.

Wie die Veranstalter der Zeremonie am Dienstag mitteilten, soll Levine am 10. Februar die 2601. Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Als Gastredner sind Country-Star Blake Shelton und Rocker Sammy Hagar eingeladen.

Internationale Bekanntheit erreichte Levine mit seiner Rockband 2004 mit dem Debütalbum „Songs about Jane“ und der Single „This Love“. Es folgten Hits wie „Makes Me Wonder“, „Moves Like Jagger“ oder „Payphone“. Der Grammy-Preisträger macht auch im Fernsehen („American Horror Story“) und auf der Leinwand („Can A Song Save Your Life?“) Karriere. Zudem sitzt er in der Jury der Castingshow „The Voice“.

Levine war 2013 vom „People Magazine“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden. Seit 2014 ist er mit dem aus Namibia stammenden Victoria's-Secret-Model Behati Prinsloo verheiratet. Im vorigen September kam ihr erstes Kind, Töchterchen Dusty Rose, zur Welt.

dpa