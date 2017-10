Laut US-Medienberichten ist der amerikanische Rockstar Tom Petty im Alter vom 66 Jahren gestorben.

Der Leadsänger der Band „Tom Petty & The Heartbreakers“ wurde bewusstlos in seinem Haus in Malibu gefunden. Das berichtete die Bild.

Laut US-Medien ist er verstorben. In Kürze mehr.