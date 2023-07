Uwe Ochsenknecht macht sich über Heiner Lauterbach lustig

Von: Lisa Klugmayer

Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach treten zwar erst im August gegeneinander bei „Schlag den Star“ an, das hält sie aber nicht davon ab schon einmal verbal auszuteilen.

Unterföhring – Duell der deutschen Schauspiel-Legenden: Am 19. August 2023 treten Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Doch schon jetzt ist klar, dass sich die beiden nichts schenken werden. Uwe Ochsenknecht teilt zumindest jetzt schon einmal verbal aus.

Uwe Ochsenknecht vs. Heiner Lauterbach: Sie teilen jetzt schon verbal aus

Wer holt sich den Sieg und das Preisgeld: Uwe Ochsenknecht oder Heiner Lauterbach? Am 19. August treten die beiden in 15 Runden bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Ochsenknecht ist aber jetzt bereits siegessicher und macht sich über seinen Gegner lustig: „Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder?“, witzelt er über seinen 3 Jahre älteren Herausforderer. „Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?“, so Uwe Ochsenknecht in der Pressemitteilung von ProSieben.

Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht treten am 19. August bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. © ProSieben/Steffen Z Wolff

Doch auch Heiner Lauterbach hat sich bereits auf „Schlag den Star“ vorbereitet und kennt die bereits die Schwächen von Uwe Ochsenknecht. „Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam“, kontert Heiner Lauterbach.

Die Sticheleien dürften allerdings nicht ganz ernst gemeint sein, immerhin verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft. Wer sich aber tatsächlich über die 100.000 Euro Preisgeld freuen darf, sehen Fans am 19. August um 20:15 Uhr bei „Schlag den Star“ auf ProSieben. Apropos TV-Duell: Im Quotenkampf zwischen ARD und ZDF gibt es einen klaren Sieger. Ein neuer Sendeplatz beschert der ZDF-True-Crime-Reihe „XY gelöst“ Quotenerfolg. In der zweiten Woche holte sich das TV-Format sogar den Primetime-Sieg. Verwendete Quellen: Pressemitteilung ProSieben