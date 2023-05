Verbotene Gegenstände, nicht öffentlich: Die strengen Regeln beim Fernsehgarten-Flohmarkt

Von: Jonas Erbas

Teilen

Am Sonntag (28. Mai) steigt im „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel endlich wieder der beliebte Flohmarkt an – am Lerchenberg gelten deshalb strenge Regeln.

Mainz – Die liebgewonnene Flohmarkt-Tradition im „ZDF-Fernsehgarten“ wird auch 2023 fortgesetzt: Neben hochkarätigen Gästen wie Ben Zucker (39), Anna-Carina Woitschack (30) oder Neonlicht begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (57) diesmal auch zahlreiche verkaufswillige und schaulustige Zuschauer, die – ganz im Sinne der ZDF-Reihe mit Horst Lichter (61) – Rares zu Barem machen möchten – und umgekehrt! Doch für das Spektakel am Mainzer Lerchenberg gilt es einiges zu beachten.

Strenge Regeln im „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel: Nicht jeder darf dabei sein

Pünktlich um 12:00 Uhr mittags wird Andrea Kiewel am Sonntag einmal mehr durch den mit Verkaufstischen und Schaubuden durchzogenen „ZDF-Fernsehgarten“ schlendern und nach echten Schätzen Ausschau halten. Eine solche Veranstaltung will entsprechend gut durchgeplant sein. Deshalb hat das ZDF alle Anwesenden vorab über die vor Ort geltenden Regeln informiert. Wichtig sei etwa, dass es sich „nicht um einen ‚üblichen‘ Flohmarkt, bei dem meistens der kommerzielle Aspekt im Vordergrund steht“, handele, sondern eben um eine „Live-Sendung“.

Schweißflecken am Po und 90er-Hits: Das Beste vom ZDF-Fernsehgarten am 21. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

Wer spontan vorbeischauen möchte, hat Pech gehabt: Wie jede andere „ZDF-Fernsehgarten“-Folge handele es sich nämlich „nicht um eine öffentliche Veranstaltung“ – trotz authentischer Flohmarkt-Atmosphäre. Eine entsprechende Anmeldung ist also Pflicht. Streng verboten seien zudem „Neuware, Lebensmittel, sowie ‚verbotene‘ Gegenstände (Genussmittel, Schuss-, Hieb- und Stichwaffen, nicht gebrauchte/verpackte Ware, sexistische Gegenstände)“. Auch das Mitbringen von Haustieren ist verboten. Zuwiderhandlungen könnten „zum Ausschluss aus der Veranstaltung und zum Verweis vom Gelände führen“.

Die Fernsehgarten-Gäste am 28. Mai Ben Zucker, Heinz Rudolf Kunze, Iggi Kelly, Neonlicht, Anna-Carina Woitschack, Vincent Gross, Luca Hänni, Florian Künstler, SOPHIA, Anna-Sophie, Boppin’B, Lisa Nüdling, Wendela Horz, Sven Deutschmanek

„ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel verspricht: „Flohmarkt mal anders erleben“

Wer einen Platz auf dem Fernsehgarten-Flohmarkt ergattert hat, darf sie indes freuen: Für die Veranstaltung fallen keine Standgebühren an. Dass Andrea Kiewel auch tatsächlich an jedem Stand vorbeischauen werde, ist allerdings unwahrscheinlich. Dazu teilt das ZDF mit: „Wir werden es nicht gewährleisten können, dass Sie alle im Bild zu sehen sind. Wir können aber auch nicht garantieren, dass Sie nicht im Bild sind.“

Im „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel herrscht meist beste Laune – damit das auch bei der Flohmarkt-Ausgabe so bleibt, greift das ZDF zu entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und Regeln © Bobo/Imago & Rico Rossival/ZDF

Anwesende dürften sich darauf freuen, „einen Flohmarkt mal ganz anders zu erleben“, heißt es abschließend. Ob alles glattgehen wird, zeigt sich dann am Sonntagmittag live im ZDF. Für eine Überraschung ist die Sendung allerdings fast immer gut: Jüngst wunderten sich die Fernsehgarten-Fans etwa über Andrea Kiewels nasse Hose. Verwendete Quellen: zdf.de, Reglement: ZDF-Fernsehgarten-Flohmarkt am 28.05.2023