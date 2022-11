Verdächtige Bilder: Stefan Mross zeigt sich privat mit TV-Star Kate Merlan

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben ihre Beziehung beendet. Im Netz zeigt sich der Sänger an der Seite einer neuen Frau. Denn Reality-Sternchen Kate Merlan teilte Bilder mit dem Musiker.

Traunstein – Als Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) am 11. November ihre Trennung bekannt gaben, brachen sie vielen Schlagerfans damit das Herz. Schließlich galten die beiden lange als absolutes Vorzeigepaar und schienen das beste Beispiel dafür zu sein, dass auch eine sehr öffentliche Liebesgeschichte wunderschön ausgehen kann. Doch nun ist alles aus, das Glück, das mit einer TV-Hochzeit am 06. Juni 2020 besiegelt wurde, zerbrochen und die zwei einst so Vertrauten gehen fortan getrennte Wege.

Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Schlagerstar Stefan Mross mit Kate Merlan unterwegs

Während über den Liebesgrabstein kaum Moos gewachsen ist, war Stefan Mross noch vor dem offiziellen Beziehungsaus mit Anna-Carina in unerwarteter weiblicher Begleitung unterwegs. Denn Reality-Star Kate Merlan (35) – die vielen vor allem aus „Das Sommerhaus der Stars“ und „Promis unter Palmen“ bekannt sein dürfte – zeigte sich in den sozialen Medien zusammen mit dem Schlagerstar. In einer Reihe an Instagramstories dokumentiert sie einen gemeinsamen Termin beim Chiropraktiker und schreibt „krasseste und beste Behandlung ever“ unter einem Foto von Stefan Mross, der sich – wie üblich fein herausgeputzt im Hemd – den Nacken einrenken lässt.

Schwebt Stefan Mross nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack im neuen Liebesglück? Auf Instagram zeigte sich der Schlagerstar mit TV-Sternchen Kate Merlan bei einem gemeinsamen Termin beim Chiropraktiker. © Screenshot/Instagram/katemerlan (Fotomontage)

Zwar hatte Kate durch ihre Liebschaften mit Nino de Angelo (58) und Benjamin Boyce (54) durchaus Berührpunkte mit der Schlagerwelt, ein wenig verdächtig ist es aber schon, dass sie und Stefan Mross plötzlich zusammen auftauchen. Gegenüber bild.de erklärte Chiropraktiker Chriss Schittko, dass ihr Termin lediglich beruflich gewesen sei. „Ich habe erst Kate behandelt, dann hinterher Stefan, der Probleme im Nackenbereich hatte“, erinnert er sich, „Ich weiß nur, dass beide verspannt waren.“ Dennoch scheint es doch fast so, als wäre da mehr am Laufen als nur eine rein professionelle Verpflichtung.

Aus und vorbei: Bei diesen Promi-Paaren war 2022 Schluss Leonardo DiCaprio (47) und Camila Morrone (25) Peggy Jerofke (46) und Steff Jerkel (53) Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) Vitali (51) und Natalia (48) Klitschko Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26)

„Außergewöhnlicher Mensch“: Stefan Mross schwärmt über Kate Merlan

Ein Besuch beim Chiropraktiker ist das eine, aber einen Tag darauf sollen sich die Promi-Kollegen laut bild.de bei einer Autofahrt erneut zusammen präsentiert haben, bei der Stefan Mross von „unserem Platz“ sprach – alles wenige Tage vor Bekanntgabe seiner Trennung. Was nach einem romantischen Treffpunkt klingt, ist laut Stefan Mross aber erneut nur etwas rein berufliches. „Wir haben damals für eine TV-Sendung für ProSieben in der Nähe von Bünde (Nordrhein-Westfalen) gedreht“, verrät er bild.de, „Unsere Unterkunft war in einem Wald, da haben alle Promis gewohnt.“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Zwar ist zwischen den beiden offenbar keine Romantik im Spiel, Kate Merlan scheint beim „Immer wieder sonntags“-Moderator aber trotzdem einen wunderbaren Eindruck hinterlassen zu haben. „Kate ist ein außergewöhnlicher Mensch, und wir haben uns alle wirklich gut verstanden“, schwärmt dieser gegenüber bild.de. Sein Herz scheint der Schlagerstar wohl noch nicht wieder verschenkt zu haben, denn Stefan Mross trägt noch seinen Ehering, obwohl Anna-Carina Woitschack ihn längst abgelegt hat. Verwendete Quellen: bild.de, desired.de, promipool.de