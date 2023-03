Bootet Andy Borg Florian Silbereisen nun aus? Jetzt kommt sogar Stefan Mross zum Schlager-Spaß

Von: Lisa Klugmayer

Florian Silbereisen ist DER Schlagermoderator schlechthin. Doch Andy Borg könnte ihm nun den Rang ablaufen. Unterstützt wird er nun auch von Stefan Mross.

Offenburg – „Wo lädt ein Freund sich Freunde ein?“. Fans wissen natürlich: „Beim Andy, beim Andy“. Nachdem TV-Zuschauer im Februar komplett auf ihren Schlager-Spaß verzichten mussten, bekommen sie Andy Borg (62) im April gleich dreimal zu sehen. Und nun steht endlich auch die Gästeliste für den 29. April fest.

Verdrängt Andy Borg Florian Silbereisen bald aus der ARD? Jetzt kommt sogar Stefan Mross

Wein, gute Musik, ein sympathischer Gastgeber: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ gehört nicht umsonst zu den beliebtesten TV-Shows im deutschen Fernsehen. Das sieht man auch an den Quoten. Der ehemalige „Musikantenstadl“-Moderator kann hier locker mit den großen Schlagershows von Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella mithalten.

Verdrängen oder ersetzen wird Andy Borg die beiden Schlagershow-Giganten wohl trotzdem nicht. Doch das Erfolgspotenzial sehen jetzt aber auch seine Kollegen. Und so hat sich am 29. April auch Schlagerstar Stefan Mross angekündigt. Die perfekte Gelegenheit, um TV-Zuschauer an den Saisonstart von „Immer wieder sonntags“ am 7. Mai 2023 zu erinnern.

Schon gewusst? Andy Borg heißt gar nicht Andy Borg Andy Borgs bürgerlicher Name ist tatsächlich Adolf Andreas Meyer. Dass es als Österreicher nach 1945 allerdings nicht gerade von Vorteil ist, Adolf zu heißen, kann man sich denken – deswegen trat er zuerst noch als Adi Meyer auf. Seit seinem großen Durchbruch mit „Adios Amor“ 1982 ist er als Andy Borg bekannt.

Stefan Mross, Fantasy, Olaf der Flipper: Starke Gästeliste für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 29. April

Doch nicht nur „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross steht am 29. Mai 2023 in Andy Borgs gemütlicher Weinstube auf der Bühne. Auch diese Schlager-Stars sind zu Gast: Fantasy, Olaf der Flipper, Katharina Herz, Die Ladiner, Natalie Holzner, Die Edelseer und der Shanty Chor „Die Necker Knurrhähne“.

Weniger gute Nachrichten gibt es für alle Helene-Fischer-Fans: Am 21.03.23 sollte sie ihr erstes Konzert ihrer großen „Rausch“-Tour geben. Doch jetzt die Hiobsbotschaft: Helene Fischer ist verletzt und muss ihre Konzerte in Bremen und Köln verschieben. Verwendete Quellen: SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg