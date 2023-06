Verdrängt Andy Borg Stefan Mross? „Schlagerspaß“ wird auf „Immer wieder sonntags“-Gelände gefilmt

Das gab es beim „Schlager-Spaß“ noch nie: Die Show von Andy Borg soll als Open-Air stattfinden und auf dem Gelände von „Immer wieder sonntags“ gedreht werden.

Rust – Der „Schlager-Spaß“ von und mit Moderator Andy Borg (62) soll eine neue Kulisse bekommen. Am 29. Juli soll eine Sonderausgabe mit dem Titel „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ von der Europa-Park-Arena gesendet werden. Das berichtet zumindest der derrasendereporter.com. In derselben Arena wird Stefan Mross‘ (47) Sendung „Immer wieder sonntags“ aufgezeichnet.

Künstlerinnen und Künstler stehen noch nicht fest

Eigentlich haben sich die Fans des „Schlager-Spaß“ an das gemütliche Weinlokal gewöhnt, das sonst als Schauplatz dient. Doch am 29. Juli um 20:15 Uhr soll das Format in die größere Location wechseln. Das hat angeblich auch der SWR offiziell dem Online-Portal bestätigt. Der „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ soll live sowohl im SWR als auch im MDR zu sehen sein.

Rund 150 Minuten soll das Open-Air-Spektakel dauern. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, um einzuschalten, soll danach in der ARD Mediathek nachschauen können. Die Fans können sich demnach auf „Evergreens und Schlager“ einstellen. Welche Künstlerinnen und Künstler zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Termine von Andy Borgs „Schlager-Spaß“

Bis es so weit ist, stehen allerdings noch weitere Schlager-Späße mit Andy Borg an. Sowohl am 3. als auch am 17. Juni sind neue Ausgaben angekündigt. Beide Folgen sind jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach in der ARD Mediathek zu finden.

Andy Borg und Stefan Mross sind zwei alte Hasen im Schlagergeschäft. Die nächste Ausgabe von Borgs „Schlager-Spaß“ wird auf dem Gelände von Stefan Mross‘ Show „Immer wieder sonntags“ gedreht. © IMAGO/Bildagentur Monn

Am 3. Juni sind unter anderem The MICCI’s, Amigos, Peggy March, Michael Morgan, Rudy Giovannini, Ramon Roselly, Die Joglländer sowie die Stadtkapelle Offenburg zu Gast. Am 17. Juni können sich Fans auf Bata Illic, Laura Wilde, Zellberg Buam, Mara Kayser, Reiner Kirsten, Nockis, Oli P. und die Big Band „brandheiß“ aus Pforzheim freuen. Zuletzt erlebten Andy Borg und sein Schlager-Spaß aber auch einen bösen Absturz. Verwendete Quellen: SWR, Derrasendereporter.com