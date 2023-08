„Beschuldigung ist keine Verurteilung“: Rock-Ikone Alice Cooper verteidigt Till Lindemann

Alles zweischneidige Schwerter.

Übel ist es aber, zu sehen, wie Social Media für viele rechtsstaatliche Institutionen überflüssig zu machen scheint, wenn sie nur genug davon zu lesen kriegen. Weil Social Media ja gerade bei privaten Accounts als seriöse und verlässliche Quelle schlechthin bekannt ist.

Sollte sich was ergeben, 15 Jahre. Sehr gerne.

Aber hier sind einige äußerst laut aufgetreten und bislang ist tatsächlich überhaupt nichts dabei herausgekommen. Schlicht und ergreifend NICHTS. Außer gerichtlichen Entscheidungen gegen Teile derer, die die Vorwürfe formulierten. Kann man natürlich ignorieren.

Wenn von all den geäußerten Dingen inkl. KO Tropfen am Ende nichts übrig bleiben sollte als diese ominöse Suckbox, wird metoo daran noch Jahre zu knabbern haben. Und ich muss sagen, nicht ganz zu Unrecht. Das wurde völlig falsch aufgezogen.

Kann mich noch an ein paar üble Kommentare über Kevin Spacey erinnern. In allen Punkten freigesprochen. Wird viele vermutlich nicht mehr interessieren. Der ist bereits als Übeltäter abgespeichert. Bei vielen auch, weil es einfach so sein muss. Um jeden Preis