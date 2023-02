„Verzweifelte und hässliche“ Scheidung: 32 Briefe offenbaren Prinzessin Dianas Elend

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Diana suchte während ihrer öffentlichen Trennung von Prinz Charles Unterstützung bei Freunden. In 32 aufschlussreichen Briefen und Karten offenbaren sich ihre Qualen, die die Scheidung mit sich brachte. Bitter: Die Prinzessin hätte nicht zugestimmt, wenn sie geahnt hätte, was auf sie zukam.

Penzance – Insgesamt kommen 32 Briefe und Karten, die Prinzessin Diana (36, † 1997) zwischen 1995 und 1996 an ihre Freunde Susie und Tarek Kassem geschrieben hat, in Cornwall unter den Hammer. Im Fokus der Briefe steht die Scheidung von König Charles III. (74). Die Kassems fühlen sich offenbar damit belastet und haben beschlossen, sie zu verkaufen. Die handschriftlich verfassten Gedanken der verstorbenen Prinzessin von Wales auf Papier werden am 16. Februar bei Lay‘s Auctioneers in Cornwall versteigert. Der Erlös ist für wohltätige Zwecke bestimmt.

Prinzessin Diana offenbart in ihren persönlichen Worten das Elend ihrer Scheidung

Die Zeilen Dianas offenbaren erstmalig das Ausmaß ihrer Qualen über die „verzweifelte und hässliche“ Scheidung von Prinz Charles. Schätzungen zufolge dürfte das Interesse groß sein und der Preis wird auf über 100.000 Euro ( 90.000 Pfund) dotiert. Die Nachrichten Lady Dis enthalten versteckte Anspielungen auf die königliche Familie, zeigen ihre Isolation und ihre Befürchtungen, abgehört zu werden.

Prinzessin Dianas private Briefe an ihre Freundin aus der Zeit ihrer Scheidung von damals noch Prinz Charles sollen jetzt versteigert werden (Fotomontage). © John Shelley Collection/Imago & Sven Simon/Imago

Besonders für ihre hinterbliebenen Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) wird ein Punkt besonders schmerzlich sein: Die privaten Aufzeichnungen ihrer Mutter enthüllen, dass sie der Trennung nicht zugestimmt hätte, wenn ihr klar gewesen wäre, dass es so „verzweifelt und hässlich“ werden würde. In 32 ehrlichen Briefen und Karten wird Wort für Wort offenbar, wie sehr Prinzessin Diana ihre Scheidung von Charles bedauerte, dass sie sich dabei auch über die königliche Familie lustig gemacht haben soll, heißt es bei Dailymail, doch ist es ratsam, zunächst den Kontext zu kennen.

So wird die Auktion bei Lay‘s angekündigt Susie und Tarek Kassem, die sehr eng mit Diana befreundet waren, haben diese Briefe über 25 Jahre lang gehütet. Sie spiegeln die besondere und liebevolle Beziehung wider, die sie hatten. Die Kassems möchten die Verantwortung für diese ergreifenden Dokumente nicht an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben. Sie haben beschlossen, die Briefe zu verkaufen und mit dem Erlös einige der Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die Susie und Diana sehr am Herzen lagen. Susie und Tarek fühlen sich sehr privilegiert, dass sie die Gelegenheit hatten, die Prinzessin so eng kennenzulernen. Während ihrer gesamten Freundschaft waren die Kassems immer wieder erstaunt über die unglaubliche Wirkung, die Diana auf jeden hatte, der mit ihr in Kontakt kam. Ihre elektrisierende Präsenz übersteigt die Zeit. Die Faszination der Menschen für Prinzessin Diana hat seit ihrem tragischen Tod kaum nachgelassen. Bei Lay‘s haben wir gesehen, wie begeistert die Menschen von der Möglichkeit sind, etwas von ihr zu besitzen - sie vergleichen es mit dem Besitz der wertvollen Reliquie einer Heiligen. In diesem Sinne möchten die Kassems anderen Menschen die Möglichkeit geben, ein Erinnerungsstück an die Prinzessin zu erwerben und damit Dinge zu unterstützen, die ihr wichtig waren. Einige Briefe berühren den enormen Stress, den sie in Zeiten von öffentlichem Herzschmerz erlebte, doch ihre Charakterstärke und ihr großzügiges und geistreiches Wesen scheinen durch. Es handelt sich um eine außerordentlich ergreifende Sammlung von Briefen, die von einer der wichtigsten und einflussreichsten Frauen des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden, und dokumentiert eine ihrer wertvollsten und bedeutendsten Freundschaften während der letzten zwei Jahre ihres Lebens.

Die königliche Familie kommt in Dianas privaten Notizen nicht gut weg

„Es ist schwierig, über persönliche Dinge zu sprechen, da meine Zeilen hier ständig aufgezeichnet und weitergegeben werden. Wenn ich vor einem Jahr gewusst hätte, was ich bei dieser Scheidung erlebe, hätte ich niemals zugestimmt. Es ist verzweifelt und hässlich“, schreibt Diana an ihre Freunde. Ihre Handschrift, die normalerweise offen und flüssig ist, verschlechtert sich gegen Ende des Briefes, offenbar weil sie sich beim Schreiben abmühte, heißt es.

In einer Anspielung auf die königliche Familie schreibt Diana: „Ich bin sehr gerührt, wie sehr ihr beide mich beschützt... Das bin ich nicht gewöhnt!" Das Ehepaar verkauft die Briefe, weil „der Besitz der Dokumente eine große Verantwortung bedeutet", die sie nicht an ihre Kinder weitergeben wollten. Die Kassems verwahren einige ihrer persönlicheren und vertraulicheren Briefe aber weiterhin auf. Die anderen Briefe werden einzeln verkauft und der Erlös geht an Wohltätigkeitsorganisationen, die Diana zu Lebzeiten unterstützt hat. Auch Kim Kardashian (42) hat bei einer Diana-Auktion schon zugeschlagen.