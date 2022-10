Royale Vetternwirtschaft? Charles III. zahlte offenbar hohe Summen an Camillas Schwester

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Der Verdacht von Vetternwirtschaft steht im Raum. Die künftige Königin Camilla pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester Annabel. Wurden ihr über Jahre routinemäßig Aufträge zugeschustert?

London – Die Innenarchitektin Annabel Elliot (73) arbeitete vor einigen Jahren an ihrem neuesten und vielleicht größten Auftrag des Herzogtums Cornwall, der Renovierung eines Hotels, das eng mit Charles verknüpft ist. Sonia Annabel Elliot (73) ist die jüngere Schwester der Königsgemahlin Camilla (75), die am 6. Mai neben König Charles III. (73) gekrönt werden wird. Das Inn erhebt sich im Zentrum von Poundbury, der Plansiedlung des Königs am Rande von Dorchester. War das Nachhaltigkeitsprojekt von Charles anfangs verlacht worden, läuft es jetzt gut. Das Hotel erhielt den schönen Namen „The Duches of Cornwall Inn“ und kann jederzeit gebucht werden.

Der Verdacht der Vetternwirtschaft wurde nicht verfolgt noch jemals ausgeräumt

Doch schon in der Bauphase 2016 gab es Gerüchte, dass die Schwester Camillas den Zuschlag ohne Ausschreibung bekommen hätte. Jahresabschlüsse des Herzogtums Cornwall zeigten laut Dailymail eine Summe von 1,5 Millionen Pfund (1,7 Millionen Euro), die für Waren und Dienstleistungen gezahlt wurden, seit Camilla den damaligen Thronfolger König Charles III. im Jahr 2005 heiratete.

Das enge Verhältnis von Annabel Elliot und ihrer Schwester Camilla ist weniger bekannt, doch Annabel und ihr Ehemann Simon begleiteten Königin Charles und Camilla angeblich sogar auf deren Hochzeitsreise nach Balmoral (Fotomontage). © Jacob King/dpa & Toby Melville/dpa

Bis September 2022 war Charles als Herzog von Cornwall Eigentümer des Pachtlandes, auf dem die Kleinstadt Poundbury steht. Durch die Proklamation ging das Pachtland auf Prinz William (40) über, der Herzog von Cornwall wurde. Inzwischen ist die Nachfrage nach Immobilien, insbesondere von Rentnern aus London und Familien aus dem Umland, groß, und die Ortschaft wächst an den Rändern, sodass Poundburys Rand bereits an den Stadtrand von Dorchester in der Nachbarschaft angrenzt.

Verbündete in Zeiten der Geheimhaltung Annabel selbst war offenbar eine große Konstante in der geheimen Romanze von Charles und Camilla, angeblich begleiteten sie und ihr Ehemann Simon, ein Geschäftsmann, das „junge“ Ehepaar sogar auf Hochzeitsreise nach Balmoral. Glaubt man den Gerüchten, hat Annabel auch mitgeholfen, die Daueraffäre des Thronfolgers zu vertuschen.

Klatsch und Tratsch überdeckten die Fakten der Finanzierung

Eine amüsante Geschichte ließ den Verdachtsmoment offenbar im Sande verlaufen. Das Inn weist scheinbar verblüffende Ähnlichkeit mit dem herrschaftlichen Ritz Hotel in Mayfair auf. Dort ließ sich Camilla zum ersten Mal mit Charles zwei Jahre nach dem schrecklichen Unfalltod Prinzessin Dianas (36, † 1997) in der Öffentlichkeit fotografieren. Es war die Feier zu Annabels 50. Geburtstag, bei dem sich Camilla von den Schatten der Vergangenheit befreite.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Zurück zu den Fakten: 25 Ferienhäusern des 700 Jahre alten Herzogtums auf den Scilly-Inseln, in Cornwall und Wales tragen ebenfalls die Handschrift der Innenarchitektin Annabel. Manche meinen, Charles wäre gut beraten gewesen, zur Renovierung seines damaligen Herzogtums zumindest bei einigen seiner Cottages jemand anderen als seine Schwägerin zu beauftragen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, wikipedia.org