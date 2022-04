Victoria und Daniel von Schweden: Nächster Paar-Auftritt gestrichen

Von: Larissa Glunz

König Carl Gustaf muss auf zwei besondere Gäste verzichten: Victoria und Daniel von Schweden lassen überraschenderweise ein wichtiges Dinner sausen.

Stockholm – Die Beziehung von Kronprinzessin Victoria (44) und Gatte Daniel (48) wurde in diesem Jahr bereits auf eine harte Probe gestellt. Vor einigen Wochen wurden Trennungsgerüchte laut, die einfach nicht verklingen wollten. Der Palast sah sich schließlich sogar zu einem öffentlichen Dementi gezwungen, ganz in Vergessenheit geraten ist die angebliche Ehekrise aber immer noch nicht, wie 24royal.de berichtet.

Seit dem Auftauchen der Krisengerüchte um Victoria und Daniel von Schweden verfolgen die Royal-Fans die Auftritte des Kronprinzessinnenpaares mit Argusaugen. Egal ob sie Seite an Seite im Dienst der Krone unterwegs sind oder Victoria doch ohne Gatte Daniel vor die Kamera tritt, den aufmerksamen Anhängern der Königsfamilie entgeht nichts. In den letzten Wochen haben die zweifachen Eltern bei ihren Terminen immer wieder bewiesen, dass sie ein eingespieltes Team sind und somit dem offiziellen Scheidungsdementi vom Februar Nachdruck verliehen. Der nächste Paar-Auftritt sollte besonders festlich werden, die Gäste von König Carl XVI. Gustaf (75) werden jedoch auf das strahlende Lächeln seiner Thronfolgerin verzichten müssen.

Kronprinzessin Victoria und Gatte Daniel haben ihre Teilnahme am „Schwedendinner“ kurzfristig abgesagt (Symbolbild). © Karin Törnblom/Imago

Ohne Angabe von Gründen hat der Palast Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel am 29. April aus dem Terminkalender gestrichen, was die Gerüchteküche brodeln lässt. Die beiden wollten König Carl Gustaf und Königin Silvia (78) beim traditionellen „Sverigemiddag“, dem „Schwedendinner“, im Stockholmer Schloss Gesellschaft leisten. Auf familiäre Unterstützung muss das Regentenpaar aber trotz der Absage nicht verzichten, Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia (37) springen für Victoria und Daniel ein.

Victoria und Daniel von Schweden: Charmante Vertretung beim „Schwedendinner“

Carl Philip und Sofia hatten sich zuletzt für das Repräsentationsdinner Anfang April in Schale geworfen, ihre elegante Abendgarderobe werden sie für das „Schwedendinner“ erneut aus dem Schrank holen. Das Abendessen mit 175 Gästen, die alle einen besonderen Dienst für ihre Heimat erbracht haben, konnte in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Am selben Tag nimmt Prinz Daniel in Anwesenheit seiner Frau im Stockholmer Rathaus seine Ehrendoktortitel Karolinska-Institut entgegen, ob die Zeremonie womöglich hinter der Planänderung steckt, hat das Königshaus nicht verraten.