Victoria von Schweden gibt Küsschen – und sorgt für Lacher

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Um Kronprinzessin Victoria und ihren Mann Daniel kursieren Trennungsgerüchte. (Symbolbild) © Bob Edme/dpa

Die schwedische Kronprinzessin war nach den Trennungsgerüchten allein unterwegs – und trifft prompt auf einen hartnäckigen Verehrer. Der lässt nicht locker.

Strömsholm – Victoria von Schweden (44) hat schwere Wochen hinter sich. Immer wieder kursierten Gerüchte in den Medien, dass ihre Ehe mit Prinz Daniel (44) am Ende sei. Sogar von Scheidung war bereits die Rede. Um dem Einhalt zu gebieten, hat das Paar Meldungen über eine angebliche Trennung dementiert. Damit schienen die Wogen erst mal geglättet, doch kurz danach sorgte Prinz Daniel für Furore, als er für einige Tage alleine in die USA reiste. Nun war Victoria wieder im Dienste der schwedischen Krone unterwegs. Sie besuchte die Reitschule Ridskolan Strömsholm.

Von Prinz Daniel war weit und breit keine Spur, weiß 24royal.de.*

Zuerst lauscht sie im Stall den Worten der Redeführer, die ihr alles zeigen. Da macht sie plötzlich eine haarige Bekanntschaft: Als sie neben einem Pferd steht, das neugierig aus seiner Box lugt, reckt das Ross seinen Kopf Richtung Kronprinzessin. Es scheint, als ob der Braune auf Tuchfühlung mit der royalen Schönheit gehen will. Verständlich, auch er bekommt sicherlich nicht alle Tage solch einen hohen Besuch. Als das Pferd mit dem Kopf ganz nah kommt, weicht die Brünette nicht zurück oder ist ängstlich. Im Gegenteil. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.