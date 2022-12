Video zeigt: Stefan Mross nach Trennung mit Evelyn Burdecki eng umschlungen im Club

Von: Lisa Klugmayer

Während Anna-Carina Woitschack kurz nach der Trennung schon einen Neuen hatte, hielt sich Stefan Mross bisher zurück. Nun lässt er es mit Realitystar Evelyn Burdecki so richtig krachen.

Warschau – Laute Musik, indirektes rotes Licht, leckere Cocktails: Stefan Mross (47) genießt sein Singleleben und feiert in Polen ausgelassen in einem Club. Doch der Schlager-Star ist nicht alleine: Reality-Star Evelyn Burdecki (34) feiert mit ihm. Läuft da tatsächlich etwas zwischen den beiden?

Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross mit Evelyn Burdecki unterwegs

Für eine Sat.1-Produktion verweilt Stefan Mross gerade in Warschau – aber alleine ist er dort nicht. Vor kurzem ist im Netz ist ein Foto aufgetaucht, dass den Schlagerstar recht vertraut zusammen mit Reality-Star Evelyn Burdecki im Auto zeigt. Sie sitzt sogar auf seinem Schoß, er hat die Hand um ihre Schulter gelegt. Mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht lachen beide in die Kamera.

Während sich Anna-Carina Woitschack nach der Trennung neu verliebt hat, hielt sich Stefan Mross bisher zurück. Nun zeigt er sich vertraut mit Evelyn Burdecki (Fotomontage) © Instagram/janinekunzeofficial & IMAGO/HOFER

Doch bei der Autofahrt scheint es nicht geblieben zu sein. Evelyn Burdecki selbst postete vor kurzem eine Instagram-Story aus einem Club in Warschau – zusammen mit Schlagerstar Stefan Mross. Sieht fast so aus, als wäre die Trauerphase um die gescheiterte Ehe nicht nur bei Anna-Carina Woitschack vorbei.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Eng umschlungen im Club: Stefan Mross lässt es mit Evelyn Burdecki ordentlich krachen

Evelyn Burdecki tanzt ausgelassen in einem Nachtclub in Warschau, trinkt Cocktails und hat eine tolle Zeit, wie sie ihren Instagram-Fans zeigt. Sehr dicht hinter ihr steht „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. „Warschau I love you“, schreibt Evelyn Burdecki dazu. Stefan Mross scheint es ähnlich zu gehen, denn der Schlagerstar postet das kurze Video ebenfalls in seiner Story.

Ist Evelyn Burdecki etwa die neue Frau an der Seite von Stefan Mross? Eine Anfrage dazu von tz.de bei ihrem und seinem Management blieb bislang unbeantwortet.

Während Stefan Mross sich noch zurückhält, zelebriert seine Ex Anna-Carina Woitschack ihr neues Liebesglück mit ihrem österreichischen Manager in vollen Zügen. Wie ein Insider nun verrät, soll die Schlagersängerin beim Dreh einer TV-Show am Set in aller Öffentlichkeit wild geknutscht haben. Verwendete Quellen: Instagram/evelyn_burdecki