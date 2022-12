Vincent Gross bei „First Dates“: Schlagerstar sucht in Vox-Show die große Liebe

Von: Claire Weiss

Bei „First Dates“ treffen sich Singles zum Blind Date. Im Januar sollen nun auch Prominente an der Kuppelshow teilnehmen. Das Besondere: Sie gehen auf Dates mit nicht prominenten Personen.

Köln - Seit 2018 spielt Roland Trettl (51) für Vox Amor. In der Dating-Show „First Dates“ arrangiert er Blind Dates zwischen Singles aus ganz Deutschland. Bei einem entspannten Dinner haben sie Zeit, sich kennenzulernen und zu entscheiden, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt. Im Januar sollen in zwei Folgen nun erstmals auch Promis an der Kuppelshow teilnehmen.

Vincent Gross bei „First Dates“ - doch ist er überhaupt Single?

Mit dabei ist Schauspielerin Radost Bokel (47), die als Kind die Hauptrolle in Michael Endes „Momo“ spielte. Unter anderen begeben sich auch GNTM-Model und „Rote Rosen“-Darstellerin Lucy Hellenbrecht (24) und Dschungelkönig Prince Damien (32) auf die Suche nach der Liebe. Und auch Schlagersänger Vincent Gross (26) versucht sein Glück bei „First Dates“.

Ob Roland Trettl wohl Erfolg haben wird, wenn er Vincent Gross bei „First Dates“ mit einer Single-Frau verkuppeln wird? © Imago

Als Schlagerfan fragt man sich da natürlich sofort: Ist Vincent Gross denn überhaupt Single? Monatelang kursierten nämlich Gerüchte, dass der Sänger mit Emilija Wellrock (29) zusammen sei. Nicht zuletzt, weil er seine Duett-Partnerin in der von Stefan Mross moderierten Sendung „Immer wieder sonntags“ im Herbst 2021 auf den Mund küsste!

Wenn hier mal nicht die Funken sprühen zwischen Emilija und Vincent Gross! © IMAGO/Ervin Monn

Vincent Gross schien völlig verliebt in Emilija

Im Interview mit bild.de wurde Vincent Gross damals gefragt, ob sie denn nun ein Paar seinen. Seine Antwort: „Nein. Aber sie ist eine Traumfrau.“ Abgeneigt schien der Schlagersänger von einer Beziehung mit Emilija ganz und gar nicht. Was ihn dann noch zurückhält? „Mir fällt eigentlich kein Grund ein...“, sagte Vincent Gross. Und gab Fans Hoffnung auf baldige Liebesnews der beiden.

Bis heute scheint aus den beiden allerdings kein Paar geworden zu sein. Und nun sucht Vincent Gross eben im TV nach der Liebe. Hoffentlich zeigt der Schlagerstar bessere Manieren als dieser Teilnehmer: Als ein „First Dates Hotel“-Rentner beim Date nicht zahlte, brach Kandidatin Gabi (67) in Tränen aus. Verwendete Quellen: vox.de, bild.de, schlager.de, derwesten.de