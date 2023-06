Vittoria von Savoyen ist Prinzessin UND Influencerin

Vittoria von Savoyen postet regelmäßig Bilder auf Instagram © Instagram/vittoria.disavoia

Königlich und „IT“-Girl zugleich? Das geht und Vittoria von Savoyen macht es vor. Auch wenn die Urenkelin des letzten italienischen Königs nur noch auf dem Papier eine Prinzessin ist, hat sie mehr vorzuweisen. Als Influencerin und Model ist sie derzeit schon unterwegs und die 18-Jährige schmiedet große Pläne.

Italien - Noch ist sie eher unscheinbar, doch das dürfte sich bald ändern! Die Urenkelin des letzten italienischen Königs Vittoria Adelaine Chiara Maria di Savoia ist nicht nur eine Prinzessin (wenn auch nur noch auf dem Papier), sondern startet nun auch als Model, Influencerin und Fashion-Ikone durch. Die 18-Jährige hat bereits 61.000 Follower auf Instagram.

Vittoria von Savoyen macht es vor - Prinzessin, Influencerin und Modedesignerin

Gerade hat die 18-Jährige die Schule in Paris abgeschlossen und wird nun nach London umziehen um an der Nobel-Uni in London zu studieren. Die junge Frau träumt nämlich davon, ihre eigene Modelinie zu kreieren. Die Chance, dass sie eines Tages Königin werden könnte, ist ausgeschlossen, da in Italien keine Monarchie mehr besteht.

Dafür ist sie aber als Model groß unterwegs und hat bereits Erfahrung im Modegeschäft. Außerdem zeigt die Influencerin ihre Vorliebe zur Mode auf Instagram: Sie präsentiert sich dort stets mit den neuesten IT-Pieces. Ein mancher möchte meinen, die verrückten Outfits und Frisuren der jungen Prinzessin gehören sich nicht an den Hof, doch Vittoria zieht ihr Ding durch.

Vittorias Liebe zur Coolness

Für ihren Stil und ihren Mut wird sie nicht nur von den Fans gelobt, auch die Eltern der 18-Jährigen sind stolz. Ihr Vater lobte die „Coolness“ seiner Tochter im Interview mit dem Magazin „Oggi“: „Sie wird nie Königin sein, aber sie ist meine Rock’n’Roll-Prinzessin!“ Weiter schwärmte Papa Emanuele Filiberto über die Schönheit seiner Tochter. Die Follower der Prinzessin werden schon bald noch mehr von ihr hören, man kann also gespannt sein.