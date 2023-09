„Wenn du da dran ziehst …“: Heiner Lauterbach von Barbara Schönebergers Outfit irritiert

Von: Jonas Erbas

In der „NDR Talk Show“ mit Barbara Schöneberger gastierte unter anderem Kult-Schauspieler Heiner Lauterbach. Der zeigte sich mitten im Gespräch irritiert vom Kleid der Moderatorin.

Hamburg – Mit ihren Outfits sorgte Barbara Schöneberger (49) bereits für so manche Schlagzeile, nun aber bringt sich die Moderatorin mit ihrer Kleiderwahl sogar in der „NDR Talk Show“ ins Gespräch – und das, obwohl man in der Runde zuvor ein ganz anderes Thema diskutiert hatte …

Heiner Lauterbach abgelenkt: Schauspielstar staunt über Barbara Schönebergers Kleid

Eigentlich hatte man gebannt Kult-Schauspieler Heiner Lauterbach (70) gelauscht, während dieser davon berichtete, was er seinen eigenen Kindern in Sachen Zukunft geraten habe. Insbesondere die Frage danach, was Erfolg im Leben sei, habe ihn beschäftigt. Darauf weiß der gebürtige Kölner inzwischen eine Antwort: „Wenn du etwas mit Liebe und Leidenschaft und toll machst, dann bist du erfolgreich!“

Als ein Foto seiner Familie gezeigt wurde, hielt der „NDR Talk Show“-Gast plötzlich inne, wandte sich dann fragend an Barbara Schöneberger und vollzog so einen abrupten Themenwechsel: „Sag mal, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt: Hat es mit den Schleifen irgendwas auf sich?“, erkundigte sich Heiner Lauterbach bei der Moderatorin und deutete auf die Verzierungen, die sich an den Ärmeln von Barbara Schönebergers Kleid befanden.

„NDR Talk Show“ hatte allerlei prominente Ersatz-Moderatoren Seit 1979 unterhält die „NDR Talk Show“ ihre Zuschauer und ist damit – nach „3 nach 9“ – Deutschlands zweitältester noch laufender TV-Talk. Dort gastierte bereits allerlei Prominenz – und das auch in der Rolle des Moderators: Als Vertretung durften bereits Stars wie Steffen Hallaschka (4 Sendungen), Kai Pflaume (8 Sendungen), Ina Müller, Guido Maria Kretschmer oder Anke Harnack (jeweils 1 Sendung) ran. Durch die mit Abstand meisten „NDR Talk Show“-Ausgaben führte bis dato Kult-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, der zwischen 1994 und 2001 sowie seit 2008 den Posten bekleidet.

„Dann fällt das alles raus“: Barbara Schöneberger scherzt nach Heiner Lauterbachs Bemerkung

Trotz der eher ungewöhnlichen Bemerkung behielt Barbara Schöneberger die Fassung – und reagiert schlagfertig: „Wenn du da dran ziehst, dann fällt das alles raus“, deutete sie augenzwinkernd an und brachte damit die Live-Zuschauer der „NDR Talk Show“ zum Lachen. Anschließend mahnte sie Heiner Lauterbach scherzhaft: „Lass uns bitte noch kurz warten!“

Mitten im Gespräch zeigte sich Heiner Lauterbach plötzlich irritiert – der Grund: die Schleifen an Barbara Schönebergers Kleid © Screenshot/NDR/ARD/NDR Talk Show

Im Anschluss beschäftigte man sich dann wieder mit den Themen, für die man in Hamburg eigentlich zusammengekommen war. Dabei wurde auch Heiner Lauterbachs eindrucksvolle Schauspielkarriere beleuchtet, die bereits vor Jahrzehnten ihren Anfang nahm. Kurios: Zwei ihrer „NDR Talk Show“-Gäste sprach Barbara Schöneberger im Nachgang mit falschem Namen an. Verwendete Quellen: „NDR Talk Show“ (NDR/ARD; Ausgabe vom 1. September 2023)