„Wenn jemand das zu mir sagen würde...": Barbara Schöneberger feiert Tampon-Spruch von König Charles

Von: Volker Reinert

Barbara Schöneberger plauderte mit Sky du Mont in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ u.a. über König Charles. Zur legendären „Tampon-Geschichte“ hat die Moderatorin eine ungewöhnliche Meinung.

München – Moderatorin Barbara Schöneberger (49) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte die Münchnerin nun am Montag (7. August) mit Schauspieler Sky du Mont (76). Dort sprachen die beiden unter anderem über König Charles (74) und die legendäre und skandalträchtige „Tampon-Geschichte“ mit Gattin Camilla (76) zu den Anfangszeiten ihrer Liaison. Mit einem Augenzwinkern erklärte die Entertainerin überraschenderweise, dass sie ein wenig neidisch auf die britische Königin ist.

König Charles und sein berühmter Tampon-Kommentar: Barbara Schöneberger findet das „toll“

Nach einem Pläuschchen über Sky du Monts Beziehungsstatus kam Barbara Schöneberger, die erst kürzlich in ihrem Podcast verriet, dass sie gerne tagsüber Alkohol trinkt, auf König Charles zu sprechen: „König Charles und Queen Camilla, na wie die beiden sich angenähert haben, das weiß man ja in der heutigen Zeit!“. Ein berühmtes Telefonat zwischen dem damaligen Prinzen und Camilla sorgte im Jahr 1989 für einen handfesten Skandal im britischen Königshaus.

Charles, der damals noch mit der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (†36) verheiratet war, sprach mit seiner späteren Ehefrau Camilla sehr anzüglich und tätigte äußerst pikante Aussagen. Das Telefonat wurde überdies abgehört und die Affäre der beiden wurde publik.

Barbara Schöneberger griff das Thema in ihrem Podcast auf und zeigte sich begeistert von den Worten des britischen Königs: „Hat er nicht gesagt, ich möchte in dich hereinkriechen, ich möchte dein Tampon sein?“ Nachdem Sky du Mont dies bejaht hatte, fuhr die 49-Jährige fort: „Da wird so drüber gelacht, ich finde das so toll, wenn jemand das zu mir sagen würde.“

Barbara Schöneberger: Ihr Karriere-Anfang bei Sat.1 Heutzutage ist Barbara Schöneberger kaum mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Doch wie und wo startete die Münchnerin ihre Karriere im TV? Im Jahr 1998 wurde die damals 24-Jährige als Assistentin von Moderator Elmar Hörig (74) in der Sat.1-Quiz-Sendung „Bube, Dame, Hörig“ engagiert, die vormittags ausgestrahlt wurde. Ihre Aufgabe war das Wenden von Spielkarten an einer Wand. Bis zur Einstellung im Jahr 1999 war Schöneberger Teil des Formats.

Barbara Schöneberger und Sky du Mont kichern über pikante Aussagen

Der Schauspieler erklärte, dass die intime Aussage von König Charles fälschlicherweise einen „Hautgout“ (französisch für: im Sinne von „anrüchig“ oder dem schwäbischen Wort „Geschmäckle“ gleichgesetzt) innehat. „Die Leute denken erst einmal schmutzig“, so du Mont weiter. Schöneberger ergänzte lachend: „Aber wenn es schmutzig ist, ist es ja meistens gut“.

Schlussendlich fragte du Mont bei Barbara Schöneberger nach, ob die Aussagen bezüglich der „Tampon-Thematik“ aus dem Podcast auch aufgezeichnet werden. Kichernd sagte die Moderatorin nur „Nein, nein, ich drücke immer auf Pause“.

© IMAGO / Eibner & IMAGO / Avalon.red

Neidisch muss die Moderatorin aber nicht auf Königin Camilla sein. Seit 14 Jahren ist Barbara Schöneberger bereits verheiratet und schwärmte in einem Interview erst in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 247 vom 7. August 2023