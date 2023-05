Von Malle nach Mainz: Andrea Kiewel bringt Howard Carpendale mit in den Fernsehgarten

Howard Carpendale tritt überraschend im „ZDF-Fernsehgarten” auf. Der Schlagerstar springt wohl für einen Kollegen ein.

Mainz - Nach einem geglückten Saison-Auftakt geht am Sonntag, 14. Mai, die zweite Ausgabe des „Fernsehgartens” über die Bühne. Bei Andrea Kiewel (57) zu Gast sein wird unter anderem Howard Carpendale (77), wie das ZDF in einer Instagram-Story ankündigt. Unter der Woche standen beide zusammen bei den „Schlagersternen“ auf der Bühne. „Howie“ wies dabei sogar die Fans zurecht und sagte: „Geht mal saufen“.

Wegen Fußverletzung: Ben Zucker sagt Auftritte im ZDF-Fernsehgarten ab

Ursprünglich war sein Kollege Ben Zucker (39) für diesen Tag angekündigt. Berichten zufolge fliegt Carpendale nach seinem Auftritt beim „Schlagersterne”-Event in der Stierkampfarena von Palma de Mallorca zum Mainzer Lerchenberg, um dort seinen Kollegen zu ersetzen. Dieser fällt verletzungsbedingt - auch für eine Reihe anderer geplanter Auftritte - aus.

Bereits vor einer Woche musste der „Was für eine geile Zeit”-Interpret einige Termine absagen. Zu einem Foto, das ihn mit Gipsfuß zeigt, schrieb Zucker: „Wie ihr wisst, mein Herz schlägt für den Fußball, doch da hat’s das Schicksal einfach nicht gut mit mir gemeint.

Von Malle nach Mainz: Darum ist Howard Carpendale plötzlich im „Fernsehgarten“ am Sonntag dabei

Ich habe mir dabei leider so blöd den Fuß verletzt, dass ich traurigerweise in den nächsten zwei Wochen die Auftritte bei der ‚Der Schlagernacht des Jahres‘ in Hamburg und Köln sowie der ‚Schlagersterne‘ auf Mallorca nicht wahrnehmen kann.” Es tue ihm „schrecklich leid” und er tue „alles dafür, […] schnell wieder - wortwörtlich - auf die Beine” zu kommen. Spätestens zum Start seiner Open-Air-Tour will der Musiker wieder fit sein.



Die Konzertreihe beginnt am 8. Juni in Schmalkalden, Thüringen, und endet am 16. September beim Elspe Festival im Sauerland. Sie verspricht „das Beste aus fünf Jahren”. Die Fans dürfen sich unter anderem auf Songs wie „Was für eine geile Zeit”, „Na und?!” oder „Heute nicht!” freuen.

Howard Carpendale trat zuletzt bei den Schlagersternen auf Mallorca auf, ist am Sonntag zu Gast bei Andrea Kiewel. © Imago Images

Auch Zuckers „Fernsehgarten”-Ersatz Howard Carpendale geht im Sommer auf Tournee. Diese führt ihn zwischen dem 29. Juni und dem 2. September nach Dresden, Bremen, Mörbisch, Gelsenkirchen, Ötigheim, Bergen auf Rügen und Altusried. Am 20. Oktober erscheint zudem sein neues Album „Let’s Do It Again”. Der südafrikanisch-deutsche Schlagersänger hat bereits 36 Alben mit Hits wie „Hello Again”, „Ti Amo” oder „... dann geh doch” veröffentlicht.

Am Sonntag (7. Mai 2023) lief der erste Fernsehgarten aus Mainz im ZDF. Die Zuschauer versammelten sich wieder bei Twitter, um ihren Unmut über die Show mit Moderatorin Andrea Kiewel zu bekunden. Verwendete Quellen: Instagram, Universal Music, „derrasendereporter.com“