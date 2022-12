Kurz nach Trennung von Stefan Mross: Öffentliche Liebesbotschaft für Anna-Carina Woitschack

Von: Lukas Einkammerer

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Inzwischen soll die Schlagersängerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Dieser hinterließ ihr in den sozialen Medien eine Liebesbotschaft.

Linz – Den 11. November dürften viele Schlagerfans noch immer als ganz schlimmen Tag in Erinnerung haben. Denn an jenem Abend verkündeten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) in den sozialen Medien mit einem emotionalen Statement das Ende ihrer sechsjährigen Beziehung. Dass ein absolutes Traumpaar wie sie nun getrennte Wege geht, war für viele ihrer Bewunderer schwer zu verkraften – schließlich gaben sie in den letzten Jahren sowohl persönlich als auch beruflich stets ein so vertrautes und harmonisches Team ab.

Nach Trennung von Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack liebt neuen Mann

Nachdem die anfängliche Trauer über das Beziehungsaus abgeklungen ist, scheinen die zwei Schlagerstars mit Leben und Liebe wieder voll weiterzumachen. Stefan reist für ein Schlagerfestival nach Ägypten und vergisst den Herzschmerz auf heißem Wüstensand und Anna-Carina soll sogar schon wieder vergeben sein. Zwar flackerten zwischenzeitlich Liebesgerüchte um Stefan Mross und Reality-Sternchen Kate Merlan auf, doch es scheint ganz so, als hätte die einstige Puppenspielerin als erste von beiden ihr Herz wieder verschenkt.

Anna-Carina Woitschack teilt mit ihren Fans bei Instagram regelmäßig persönliche Schnappschüsse. Unter einem solchen Foto liest sich nun eine Liebesbotschaft ihres vermeintlichen neuen Freunds. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Ein heimliches Foto von einer Tankstelle entlarvte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihren neuen Schatz, wenige Tage später ließ bild.de dann die Bombe platzen: Der neue Mann an der Seite von Anna-Carina Woitschack soll der österreichische Key-Account-Manager Daniel B. aus Linz sein. Jung, sympathisch, schick angezogen – und allem voran dem Rampenlicht fern: Anna-Carina scheint bei der Männersuche eine neue Richtung eingeschlagen zu haben und will offenbar erstmal keine so öffentliche Liebesgeschichte mehr wie ihre Ehe mit Stefan Mross, die sie am 06. Juni 2020 live im Fernsehen bei Florian Silbereisen (41) besiegelten.

Herzaugen-Emoji: Anna-Carina Woitschacks neuer Freund macht sich bei Instagram bemerkbar

Bei aller Heimlichtuerei können es sich die beiden Turteltauben aber nicht verkneifen, einander geheime Liebesbotschaften zukommen zu lassen. Unter einem winterlichen Schnappschuss vor Christbaumkulisse, den Anna-Carina Woitschack mit ihren knapp 97.000 Instagram-Followern teilte, liest sich neben den üblichen Lobgesängen ihrer Online-Anhänger auch ein Kommentar ihres vermeintlichen Herzensmanns. Ganz versteckt in den Mengen an euphorischen Fanreaktionen lässt Daniel zwei einzelne Emojis da: Einen Weihnachtsmann und ein Gesicht mit Herzaugen.

Ein niedlicher Liebesbeweis – ganz bescheiden und von den meisten Fans auch völlig unbemerkt. Darüber wird sich Anna-Carina Woitschack bestimmt sehr gefreut haben. Unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag – ein stilvolles Bild im schicken blau-weißen Dirndl – hat sich ihr Liebster zwar noch nicht verewigt, aber mal sehen, ob in nächster Zeit noch mehr versteckte romantische Gesten unter ihren Aufnahmen erscheinen. Anna-Carinas Verflossener scheint indessen einen Imagewechsel zu vollziehen, denn Stefan Mross soll Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ sein. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, bild.de, promipool.de, people.com