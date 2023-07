Von RTL gefeuert: Vorbestrafter DSDS-Sieger singt bei Andrea Kiewel im Fernsehgarten

Von: Jonas Erbas

Teilen

2015 gewann Severino Seeger bei DSDS, doch seine kriminelle Vergangenheit hätte seine Karriere fast beendet. Im „ZDF-Fernsehgarten“ bekam der Frankfurter nun eine zweite Chance.

Mainz – Für Severino Seeger (36) war 2015 ein regelrechtes Schicksalsjahr: Bei „Deutschland sucht den Superstar“ errang der Popsänger im Finale zwar den Sieg, doch der ganz große Wurf blieb aus. Weil der gebürtige Frankfurter in seiner Heimatstadt zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, beendete RTL jegliche Zusammenarbeit mit dem Publikumsliebling. Doch weil jeder eine zweite Chance verdient hat, durfte der 36-Jährige am Sonntag (16. Juli) im „ZDF-Fernsehgarten“ auftreten.

Zweite Chance für Severino: Vorbestrafter DSDS-Sieger tritt im „ZDF-Fernsehgarten“ auf

In Mainz war der DSDS-Sieger von 2015 bereits sehnsüchtig erwartet worden: „1984 war es, da tanzten wir alle, die ganze Welt, zu ‚Purple Rain‘“, freute sich Andrea Kiewel (58) über Severinos Prince-Cover, das auch beim Fernsehgarten-Publikum bestens ankam.

Andrea Kiewel feiert Sommerparty im Fernsehgarten: Die schönsten Momente vom 16. Juli Fotostrecke ansehen

Um den zweifachen Familienvater war es zuletzt recht ruhig geworden. Weil er alte Frauen um ihr Geld betrogen hatte, ging es für Severino ab Juni 2015 erst einmal bergab: Er habe „zu spät gemerkt, dass dies der falsche Weg war“, bedauerte er damals vor Gericht und gestand neun Betrugsfälle in den Jahren 2012 und 2013. Seine Ehrlichkeit bewahrte ihn damals vor dem Gefängnis. Der von ihm verursachte Schaden belief sich auf 25.000 Euro – eine stolze Summe, für die er mit einem Anteil seines DSDS-Gewinns von 500.000 Euro aufkam.

RTL-Statement nach Severinos Verurteilung Wir verurteilen den Betrug von Severino Seeger in den Jahren 2012/13, der heute richterlich festgestellt wurde, ausdrücklich. Gleichzeitig registrieren wir, dass er Reue zeigt und beschlossen hat, den durch ihn entstandenen finanziellen Schaden wieder gutzumachen. Er will die entwendeten Summen komplett zurückzahlen und von seiner Siegerprämie ein Projekt finanziell unterstützen, das Jugendlichen helfen soll, nicht auf die „schiefe Bahn“ zu geraten – anders als er selbst. Wir hoffen, dass er diesen Weg ernsthaft weitergeht und seine zweite Chance nutzt. Wir haben bis zum heutigen Entscheid des Gerichts die Unschuldsvermutung angenommen. Mit Geltung des nun gesprochenen Urteils wird Severino bei uns jedoch keinerlei weitere Plattform mehr bekommen. Die Zuschauer haben Severino zum klaren Sieger des Wettbewerbs gewählt. Diese Wahl von Millionen von Zuschauern können und werden wir nicht nachträglich rückgängig machen, denn dieser Publikumsentscheid ist Kern des Konzepts. Dennoch: Severino Seeger wird mit dem heutigen Urteil keinerlei Plattform mehr bei uns finden und muss seinen Weg zurück zu rechtmäßigem und sozialem Verhalten gehen. Wir hoffen sehr, dass er diese Chance nutzt. Davon wird auch abhängen, wie wir langfristig mit ihm als DSDS-Teilnehmer und -Sieger umgehen werden. (veröffentlicht: 3. Juni 2015; auf rtl.de)

Severino in Andrea Kiewels „ZDF-Fernsehgarten“: Kurbelt der Auftritt seine Karriere an?

Dass sich RTL von dem damals 28-Jährigen ausdrücklich distanzierte, schadete seinem weiteren Werdegang merklich. Doch Severino Seeger zeigte Reue: Seine Verurteilung war wie ein Wachauf-Erlebnis für den Musiker. Der setzte sich öffentlichkeitswirksam für die Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen ein, hat sein Leben inzwischen gehörig umgekrempelt. Sein Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ ist demnach eine zweite Chance, die auch seine Karriere ankurbeln könnte.

Wegen gewerbs- und bandenmäßigem Betrug wurde Severino 2015 verurteilt, RTL beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem frischgebackenen DSDS-Sieger. Im „ZDF-Fernsehgarten“ bekommt der Sänger dahingegen eine zweite Chance © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Bisher hat Severino nur ein Album („Severino“; 2015) veröffentlicht, in den Folgejahren erschienen mehrere Singles, die allerdings keinen nennenswerten Erfolg brachten. Vielleicht braucht es genau diesen, jüngst am Lerchenberg eingeläuteten Neuanfang fernab von RTL. In der ZDF-Sendung schien sich der 36-Jährige bestens aufgehoben zu fühlen und hielt sich sogar an den Dresscode – anders als Jochen Schropp (44), der im Fernsehgarten wegen seines Outfits Ärger von Andrea Kiewel bekam. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 16. Juli 2023), rtl.de