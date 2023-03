Von RTL geklaut? ARD dreht ähnliche Show wie „Bauer sucht Frau“ mit Landwirten und Bauernhöfen

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Am Mittwoch schon startet das neue Format „Lokalzeit Land.Schafft“ im WDR. Dabei stellt die ARD Bauern und ihre Landwirtschaft vor. Die Sendung erinnert ein wenig an „Bauer sucht Frau“. Hat der Öffentlich-rechtliche Rundfunk von Inka Bause geklaut?

Köln - Schon am Mittwoch startet ein „Bauer sucht Frau“-Klon in der ARD. Name: „Lokalzeit Land.Schafft“. Auch wenn der Titel erstmal nicht an das Erfolgsformat von RTL mit Moderatorin Inka Bause erinnert, stecken in der Show doch einige Zutaten der bekannten RTL-Serie.

So soll die neue „Bauer sucht Frau“-Sendung im WDR ablaufen

Die ARD erklärt die neue Sendung, die zunächst nur bei online laufen soll, mit eigenen Worten: „Auf dem neuen Youtube-Kanal „Lokalzeit Land.Schafft.“ stellt der WDR ab 22. März jede Woche Landwirt:innen aus NRW vor, die auf ihren Höfen Neuerungen erfolgreich umgesetzt haben und zeigt, wie vielfältig die Landwirtschaft in NRW ist“, heißt es auf presse.wdr.de.

Auf dem neuen Youtube-Kanal „Lokalzeit Land.Schafft.“ stellt der WDR ab 22. März jede Woche Landwirt:innen aus NRW vor. © WDR / Imago Images / RTL+

Zum Start des „Bauer sucht Frau“-Abklatschs besuchen die Hosts Marie, Kristin, Thomas, Annika, Nele und Chadi jede Woche einen anderen Hof. „Sie erleben mit, wie die Familien dort arbeiten und leben und welche Wege sie gehen, um den Standort für die nächste Generation zu sichern“, teilt der WDR mit.

Wie „Bauer aucht Frau“: „Lokalzeit Land.Schafft“ kommt einmal pro Woche

Die neue Sendung „Lokalzeit Land.Schafft“ kommt immer mittwochs um 17 Uhr mit einer neuen Folge auf dem YouTube-Kanal. Auch der wöchentliche Rhythmus der Landwirtschaftssendung erinnert an „Bauer sucht Frau“. Inka Bause flimmert ebenfalls einmal pro Woche über den RTL-Bildschirm. Was fehlt, sind freilich die alleinstehenden Bäuerinnen und Bauern, die im Fernsehen die große Liebe suchen.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Wobei auch hier nicht ausgeschlossen ist, dass die ARD mit dem neuen Format auch Single-Bauern besucht hat. Nur so viel ist bekannt: „Vorgestellt wird unter anderem der Hof Albersmeier in Lippetal. Hier haben die Betreiber nicht nur eine besondere Schweinetränke erfunden, sondern sich diese auch patentieren lassen. Die Tränke ist so konstruiert, dass die Tiere je nach Bedarf saufen und gleichzeitig Wasser gespart werden soll. Auf einem anderen Hof geht es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um Ernte-Erträge zu erhöhen“, so der WDR.

Am Sonntag (20. März 2023) gab es für die ARD einen Mega-Erfolg wegen des „Polizeirufs“: Die Suche nach einem verschwundenen Jungen begeistert 8,46 Millionen TV-Zuschauer. Doch viele Zuschauer im Ersten hatten anscheinend Tonprobleme. Verwendete Quellen: wdr.de, dwdl.de, quotenmeter.de