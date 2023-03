Schöneberger spottet über Liebesleben von Stefan Mross – Silbereisen lacht mit

Bei ESC-Vorentscheid

Scharfzüngig wie eh und je moderierte sich Barbara Schöneberger durch „Unser Lied für Liverpool“. Gleich zu Beginn gab es einen Scherz auf Kosten von Stefan Mross. Den fand sogar dessen Schlager-Kollege Florian Silbereisen witzig.

Köln – Am Freitagabend (3. März) wurde mit der Metalband Lord of the Lost bei „Unser Lied für Liverpool“ (Das Erste) der deutsche ESC-Vertreter gekürt – eine Entscheidung, die am Ende doch überraschte. Zuvor lieferten sich nämlich acht mehr oder minder vielversprechende Acts ein heißes Rennen. Für gute Laune abseits der Musik sorgte einmal mehr Moderatorin Barbara Schöneberger (49), die mit Stargästen wie Florian Silbereisen (41) oder Ilse DeLange (45) durch die Sendung führte und sich dabei in Sachen Humor nicht gerade zimperlich zeigte.

Barbara Schöneberger stichelt gegen Stefan Mross – sein Freund Florian Silbereisen muss auch lachen

Während die deutschen Eurovision-Fans mit Spannung auf den ESC-Vorentscheid blickten, sorgte ein Musiker abseits der Bühne für neue Schlagzeilen: Rund drei Monate nach dem Liebes-Aus von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) bandelt der Schlagerstar mit Eva Luginger (35), der besten Freundin seiner Noch-Ehefrau, an. Mit „Unser Lied für Liverpool“ hatte das Partnerinnen-Wirrwarr um den „Immer wieder sonntags“-Moderator nichts zu tun. Eigentlich. Denn der 47-Jährige musste am Freitagabend seiner neuen Liebe wegen für einen Witz von Barbara Schöneberger herhalten.

+ Nur „das Liebesleben von Stefan Mross“ sei spannender als der ESC-Vorentscheid, scherzte Barbara Schöneberger bei „Unser Lied für Liverpool“ – ein Spruch, über den auch Mross‘ Schlager-Kollege Florian Silbereisen lachen musste (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Unser Lied für Liverpool & Bildagentur Monn/Imago

Der Vorentscheid sei „an Spannung (…) nur noch zu übertreffen vom Liebesleben von Stefan Mross“, stichelte Schöneberger und erntete dafür einige Lacher und Applaus aus dem Publikum. Auch Mross‘ Schlager-Kollegen Florian Silbereisen und Ikke Hüftgold (46), der die ESC-Teilnahme nur knapp verpasste, zeigten sich amüsiert. „Ja, ja“, stimmte der 41-jährige Volksmusiker der Moderatorin grinsend zu und zeigte sich erfreut darüber, sein eigenes Privatleben nicht offenlegen zu müssen. Dafür habe man „noch so viel Zeit nachher“, ließ Schöneberger ihren Sitznachbarn warnend wissen – allerdings ohne im Anschluss darauf zurückzukommen.

Die „Unser Lied für Liverpool“-Endplatzierung 1. Lord of the Lost - „Blood & Glitter“: 189 Punkte 2. Will Church - „Hold On“: 111 Punkte 2. Ikke Hüftgold - „Lied mit gutem Text“: 111 Punkte 4. Trong - „Dare to Be Different“: 71 Punkte 5. Lonely Spring - „Misfit“: 70 Punkte 6. Anica Russo - „Once Upon a Dream“: 65 Punkte 7. René Miller - „Concrete Heart“: 62 Punkte 8. Patty Gurdy - „Melodies of Hope“: 56 Punkte

Barbara Schöneberger teilt aus – nicht nur Stefan Mross muss beim ESC-Vorentscheid einstecken

Dafür wandte man sich dem zu, wofür wohl die meisten bei „Unser Lied für Liverpool“ eingeschaltet hatten: der Musik. Doch auch im weiteren Verlauf der Sendung fiel Barbara Schöneberger immer wieder mit Spitzen gegen ihre Gäste, die Vorentscheid-Teilnehmer und sogar das Publikum auf: Popsänger Trong (30) etwa nannte sie – in Anlehnung an der berüchtigten DSDS-Dauerkandidaten – den „Menderes der ARD“, weil dieser sich innerhalb von acht Jahren für fünf Vorentscheide beworben hatte.

Doch auch sich selbst nahm Barbara Schöneberger immer wieder auf die Schippe und bewies damit nicht nur Humor, sondern dass man ihre markigen Sprüche nicht ganz so ernst nehmen sollte. Wenig zu lachen hat dahingegen aktuell wohl der „Immer wieder sonntags“-Moderator: Stefan Mross‘ Beziehung zur besten Freundin seiner Ex stempelten die Schlagerfans als „No-Go“ ab. Verwendete Quellen: „Unser Lied für Liverpool“ (ARD; 3. März 2023), bild.de

