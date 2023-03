„Vorverkauf lief nicht“: Oliver Pocher hat seine eigene Theorie zu Helene Fischers Konzertabsage

Von: Lisa Klugmayer

Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer ihren Tourstart verschieben. Doch Oliver Pocher glaubt nicht, dass die Schlagersängerin wirklich verletzt ist.

Köln - Der Konzertausfall von Helene Fischer (38) wurde nicht nur unter Fans heiß diskutiert, sondern war auch Thema in der neuen Podcast-Folge von Oliver Pocher und Ehefrau Amira. Doch der Comedian glaubt nicht daran, dass die Schlagersängerin wirklich verletzt ist: „Für mich gibt es ein paar Ungereimtheiten. Ich habe da ein, zwei, drei Theorien“. Dann legt Oliver Pocher auch schon mit seinen wilden Spekulationen los.

„Der Vorverkauf lief einfach nicht so, wie es normalerweise für Helene Fischer laufen sollte. Also gerade Termine unter der Woche liefen immer deutlich schlechter als Termine am Wochenende“, glaubt Oliver Pocher zu wissen. Die Tour würde sich so einfach nicht rechnen. Wenn die Konzerte nicht zur 100 Prozent ausverkauft sind, sei das „ein ordentliches Minusgeschäft“, erklärt er. „Selbst wenn da pro Auftritt 1000 Tickets fehlen und wenn du das auf 70 Konzerte hochrechnest, kommt da einiges zusammen.“

Außerdem sei die Art und Weise, wie der Konzertausfall kommuniziert wurde, seltsam. Alles sei „so schriftlich durchformuliert“. Für Oliver Pocher auch verdächtigt: Dass nur der Arzt sagen könne, wann es weitergehe. Er denkt, dass die Konzerttermine durch die Verletzung künstlich reduziert werden sollen, schließlich könne Helene Fischer doch einfach ohne ihre Akrobatik-Einlagen auftreten. Da muss Amira aber dann doch widersprechen und merkt an, dass die Cirque-du-Soleil-Nummern schon immer Teil ihrer Konzerte waren.

Helene Fischer: Hier alle verschobenen Konzerte und Ersatztermine 21.03.2023 in Bremen: verschoben auf den 12.05.2023 22.03.2023 in Bremen: verschoben auf den 10.05.2023 23.03.2023 in Bremen: verschoben auf den 11.05.2023 25.03.2023 in Köln: verschoben auf den 26.08.2023 26.03.2023 in Köln: verschoben auf den 27.08.2023 29.03.2023 in Köln: verschoben auf den 30.08.2023 31.03.2023 in Köln: verschoben auf den 01.09.2023 01.04.2023 in Köln: verschoben auf den 02.09.2023 02.04.2023 in Köln: verschoben auf den 25.08.2023

Ist Helene Fischer gar nicht verletzt? Das sagt der Konzertveranstalter zu der Theorie von Oliver Pocher

Das sind wilde Anschuldigungen, die Oliver Pocher da über die „Rausch“-Tour von Helene Fischer in den Raum wirft. BILD hat Konzertveranstalter Live-Nation nachgefragt, was an den Theorien dran ist. „Eine absurde Fragestellung, angesichts von knapp 700 000 verkauften Tickets. Ein überragendes Ergebnis, das die letzte Tour sogar noch übertrifft“, stellt Katharina Wenisch, eine Sprecherin von Live-Nation, klar.

Obwohl die Akrobatiknummern durchaus beeindruckend sind, sind sie für Fans nicht unbedingt nötig: „Lass die Zirkusnummern“: Schlagerfans fordern von Helene Fischer, keine Akrobatik mehr zu machen. Verwendete Quellen: Podimo/Die Pochers - Folge 54 „Die Sanierung“, BILD