Während Prinz Harry vor Gericht kämpft, füttert König Charles Hühner in Rumänien

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harrys Lage vor dem US-Gericht spitzt sich zu, während er in London vor Gericht im Kreuzverhör steht. Vater König Charles ist derweil beim Medien-Detox in Siebenbürgen und füttert Hühner.

London/Washington/Viscri – Am letzten Tag der auf drei Tage angesetzten Zeugenvernehmung in London kann Prinz Harry (38) heute noch mal versuchen, das Ruder zu seinen Gunsten herumzureißen. Der Herzog von Sussex hatte die Mirror Group Newspapers (MGN) auf Schadenersatz verklagt, da er behauptete, die Gruppe hätte mit rechtswidrigen Methoden gearbeitet, um an Information zu kommen, die sie für Veröffentlichungen zwischen 1996 und 2010 genutzt hätten. Doch während die Anwälte im Kreuzverhör die Glaubwürdigkeit Harrys zu untergraben versuchen, brauen sich zudem dunkle Gewitterwolken am US-Himmel über dem Prinzen zusammen.

Der Verdacht einer elitären Behandlung Prinz Harrys steht ebenfalls im Raum

Beim entbrannten Rechtsstreit um Harrys US-Visum steht eine Entscheidung an: Bei der angesetzten Anhörung vor einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt Washington traten am Dienstag Juristen beider Seiten vor. Prinz Harry hat sich das Schlamassel mit seiner freimütigen Berichterstattung über seinen früheren Drogenkonsum in seinen im Januar erschienen Memoiren „Spare“ selbst eingebrockt. Detailverliebt schilderte der zweifache Vater darin Experimente mit Marihuana, Kokain und Pilzen.

Kein Kavaliersdelikt. Der konservativen US-Denkfabrik namens Heritage Foundation waren diese Aussagen ein Dorn im Auge. Genauso wie Prinz Harrys Aufenthalt in den USA. Harry könnte den Drogengebrauch beim Ansuchen für sein US-Visum möglicherweise verschwiegen haben. Womöglich halte er sich, falls er gelogen habe, ohne rechtmäßige Aufenthaltsgenehmigung in den Staaten auf. Deshalb forderte die Stiftung die Offenlegung von Harrys Visum-Antrag, die zunächst mit dem Hinweis auf Privatheit zurückgewiesen worden war.

Der Kampf um die Offenlegung des Visums Prinz Harrys geht einen Schritt weiter Das US-Einwanderungsrecht sieht harte Strafen für falsche Angaben gegenüber Einwanderungsbeamten vor, darunter Abschiebung und Ausschluss von der Beantragung der US-Staatsbürgerschaft. Prinz Harry kämpfte laut der britischen Daily Mail um die Geheimhaltung seines US-Visumsantrags. Der Verdacht einer Sonderbehandlung für den Ex-Royal stand im Raum. Doch die Behörde war nicht zur Offenlegung verpflichtet und hatte auch kein Interesse daran. Doch nun sind die Aktivisten ihren Forderungen nach der Veröffentlichung des Visums einen Schritt näher gekommen. „Dieser Antrag liegt im öffentlichen Interesse. Angesichts des möglichen Entzugs von Prinz Harrys Visum wegen illegalem Drogenkonsums und weiterer Fragen bezüglich des Drogenkonsums des Prinzen und der Frage, ob er vor der Einreise in die Vereinigten Staaten ordnungsgemäß überprüft wurde“, erklärte Mike Howell, Direktor vom Oversight Project der Heritage Foundation, gegenüber Daily Mail. Es ist unklar, mit welchem Visum-Typus Harry sein neues Leben in den USA begonnen hatte. Die US-Behörde „Citizenship and Immigration Services“ kann aufgrund früheren Drogenkonsums Anträge ablehnen – auch wenn die Beamten hier Handlungsspielraum haben. Trotzdem kann es eng für Prinz Harry werden.

König Charles III. entspannt in Siebenbürgen ohne Frau Camilla, ohne Luxus, ohne Medien?

Ob König Charles Anteil an Prinz Harrys Schicksal nimmt, ist unklar. Der Monarch hat sich eine Auszeit gegönnt, während sein Zweitgeborener im Zeugenstand schwitzt. Bilder zeigen ihn bei der Hausarbeit im Hühnerstall (Fotomontage). © Cristian Cristel/Imago & NurPhoto/Imago & Frank Augstein/dpa

Bundesrichter Carl Nichols gab ziemlich genau zur gleichen Zeit, als Prinz Harry vor dem UK-Gericht im Zeugenstand schwitzte, der US-Regierung eine Woche Zeit, um über die Freigabe von Unterlagen bezüglich Harrys Visum-Antrags zu entscheiden. Sollten sich die Behörden weigern, sei ein Prozess nötig, entschied Nichols. Während sein Zweitgeborener diesseits und jenseits des Atlantiks gegrillt wird, entschied sich König Charles III. (74) nach dem ganzen Krönungsrummel für eine Auszeit in seinem Haus in Deutsch-Weißkirch (Viscri) in Siebenbürgen in Rumänien.

Nach dem Empfang in Bukarest durch Präsident Klaus Johannis (63) und ein paar Aufnahmen zum Auftakt seines Wanderurlaubs mit dem Volk, dem Charles III. sich „durch sein Blut“ verbunden fühlt, wurde es still um den frisch Gekrönten. Nur ein Facebook-Post drang bisher in die Medien. Sie zeigt den Monarchen im Hühnerhof, mit dem Korb zum Eier einsammeln in der einen Hand, dem Futtereimer in der anderen Hand in Hemd und Gummistiefeln. „König Charles III. widmet sich derzeit in Rumänien auf seinem Herrschaftsgebiet Viscri der Hausarbeit. Foto mit freundlicher Genehmigung des Royal Estate of Viscri, Rumänien“ lautet der Text, der nicht verrät, wie viel Anteil Charles III. derzeit am Schicksal Harrys nimmt. Verwendete Quellen: Facebook @Roumains francophones, news.sky.com, dailymail.co.uk