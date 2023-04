Während TV-Dreh im Kuhstall: Heiratsantrag bei „Bauer sucht Frau“

Von: Lisa Klugmayer

„Bauer sucht Frau“-Pärchen Antje und Arne verlieren keine Zeit: Nachdem sie nach wenigen Wochen bei ihm einzogen ist, läuten jetzt bald die Hochzeitsglocken.

Barbis im Harz – Der RTL-Osterhase war dieses Jahr fleißig, denn „Bauer such Frau“-Fans dürfen sich über die Feiertage gleich über zwei Spezial-Folgen freuen. Ein Vorschau-Trailer verrät jetzt, dass es zu Ostern einen Heiratsantrag vor laufender Kamera geben wird. Antje will dabei wohl nicht mehr auf Arne warten und nimmt die Dinge nun selbst in die Hand.

Liebe im Eiltempo: „Bauer sucht Frau“-Paar Antje und Arne verlieren keine Zeit

In der vergangenen „Bauer sucht Frau“-Staffel fanden Milchbauer Arne und Antje ihr Liebesglück. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf und kurze Zeit später zog sie zu ihm auf den Hof. Doch die beiden wohnen mittlerweile nicht nur zusammen, sondern teilen sich auch die Arbeiten auf dem Milchhof und der Käserei.

Die beiden gelten als DAS neue „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. Keine Überraschung also, dass schon wenige Monate später Hochzeitsgerüchte laut wurden, die Antje in einer Instagram-Fragerunde mit einer verdächtigen Antwort nochmals kräftig befeuerte. Doch spätestens jetzt ist es klar: Ja, Antje und Arne wollen heiraten.

Weitere RTL-Specials zu Ostern Doch nicht nur „Bauer sucht Frau“-Fans kommen zu Ostern auf ihre Kosten, es stehen noch weitere Spezial-Folgen im TV-Programm. Günther Jauch wird nämlich über die Feiertage in Überlänge im Fernsehen zu sehen sein. Für das Special hat sich die Produktion außerdem etwas Neues überlegt, denn die „Wer wird Millionär“-Kandidaten bekommen vom RTL-Osterhasen einen neuen Joker.

Sie fragt ihn: Heiratsantrag bei „Bauer sucht Frau“

Wie in der Oster-Vorschau von RTL zu sehen ist, fällt Antje im Kuhstall vor Arne auf die Knie. „Möchtest du mich heiraten?“, fragt sie ihn. Seine Antwort bleibt RTL seinen Zuschauern schuldig, doch wenige Sekunden später sieht man, wie sich die beiden überglücklich in die Arme fallen, während Rosenblätter auf sie hinabfallen. Man kann also davon ausgehen, dass er Ja gesagt hat.

Verwendete Quellen: Instagram/rtl_com