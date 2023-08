Keine Romantik: So quält sich „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher am ersten Hochzeitstag

Hartes Training

Von wegen gemütlich und romantisch: Ronja Forcher und Felix Briegel trainieren an ihrem ersten Hochzeitstag für eine Mammut-Wanderung.

Potsdam – Ronja Forcher (27) gibt an ihrem Hochzeitstag alles. Allerdings nicht in Sachen Romantik, sondern auf zahlreichen Wanderwegen. Die „Bergdoktor“-Darstellerin und ihr Mann trainieren nämlich gerade für ein bestimmtes Sport-Event und machen auch an ihrem Ehrentag keine Pause.

Sport am Hochzeitstag: Ronja Forcher und Felix Briegel lassen keine Ausreden gelten

Am 20. August 2022 gaben sich Ronja Forcher und ihr Partner Felix Briegel (26) das Ja-Wort während einer romantischen Zeremonie. Ein Jahr später ist von diesem Feeling nicht viel übrig, denn die beiden stehen ordentlich im Schweiß. 15 Kilometer sind sie an ihrem ersten Hochzeitstag marschiert, wie Ronja stolz ihren Followern auf Instagram mitteilte.

In ihrer Story erklärte die Schauspielerin: „Es ist der 20.8. und wir trainieren für den Mammutmarsch. Ich könnte mir keinen schöneren Hochzeitstag vorstellen mit meinem Schatz hier. Wir sind 15 Kilometer gegangen.“ Und es sollen nicht die letzten sein, denn das Paar trainiert für den Mammutmarsch, eine Reihe von Extrem-Wanderevents, bei denen bis zu 100 Kilometer gewandert werden sollen.

Trainigsplan für den Mammutmarsch: So trainieren Ronja Forcher und Felix Briegel

Für den Mammutmarsch haben sich Ronja Forcher und Felix Briegel auch einen eigenen Trainingsplan zurechtgelegt, wie die Schauspielerin in ihrer Story, in der sie und ihr Mann ausgelaugt auf einer Bank am Wasser der Insel Hermannswerder sitzen, ebenfalls verriet. „Wir machen es jetzt so, dass wir uns jede Woche fünf Kilometer mehr auf den Plan nehmen und in der Woche immer so kleine Touren gehen, alle zwei Tage so um die zehn Kilometer.“

Am Wochenende folgen dann die Mammuttouren, die bei Ronja und Felix aktuell noch aus 15 Kilometern bestehen. „Bei der großen Tour nächste Woche sind es dann schon 20. Ich bin gespannt.“ Im Anschluss gönnte sich das Paar noch eine Abkühlung und sprang in den kalten Badesee.

Ronja Forchers Serienkollege hingegen hat derzeit ganz anderes Sorgen: Hans Sigl meldete sich wütend im Netz und wetterte gegen das Genderverbot an Schulen. Verwendete Quellen: Instagram

