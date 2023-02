War’s das mit dem „Fernsehgarten“? Andrea Kiewel soll große Sat.1-Show bekommen

Von: Lisa Klugmayer

Etwas zwischen Giovanni Zarrella und Beatrice Egli: So stellt sich Sat.1 seine neue Schlagershow vor. Moderieren soll Andrea Kiewel. Doch bedeutet das Ende des ZDF-„Fernsehgarten“?

Mainz – TV-Deutschland bekommt wohl eine neue Schlagershow und moderieren soll das Ganze keine andere als Andrea Kiewel (57). Doch bedeutet das nun das Aus für den ZDF-Fernsehgarten? Denn während der „Fernsehgarten“-Saison darf die Moderatorin für keinen anderen Sender arbeiten.

War’s das mit dem Fernsehgarten? Andrea Kiewel soll große Sat.1-Show bekommen

Andrea Kiewel soll schon im Herbst 2023 eine Musikshow bei Sat.1 moderieren, wie die Bild berichtet. Einen Namen hat die Sendung noch nicht, sie soll aber wohl eine Mischung aus Schlagern und älteren deutschen Acts bieten. „Sat.1 möchte die Show irgendwo zwischen Giovanni Zarrella (ZDF) und Beatrice Egli (ARD) ansiedeln“, verriet ein Insider.

Etwas zwischen Giovanni Zarrella und Beatrice Egli: So stellt sich Sat.1 seine neue Schlagershow vor. Moderieren soll Andrea Kiewel. Doch bedeutet das Ende vom ZDF-Fernsehgarten? (Fotomontage) © IMAGO/Eibner

Doch alle Fernsehgarten-Fans können aufatmen. Andrea Kiewel soll bei Sat.1 erstmal nicht Vollzeit arbeiten, sondern nur dann, wenn sie nicht den ZDF-Fernsehgarten moderiert. Kiewel selbst schwieg dazu eisern und ließ zunächst Presseanfragen unbeantwortet.

Phänomen „Fernsehgarten“ – neue Staffel bestätigt: Seit 1986 erfreut der „ZDF-Fernsehgarten“ seine Zuschauer. Am 12. Juni 2022 feierte man am Mainzer Lerchenberg die sage und schreibe 600. Folge der Unterhaltungsshow, die mit rekordverdächtigen 37 Staffeln aufwartet. Fans von Andrea Kiewel und ihrer Sendung dürfen sich indes schon jetzt auf eine neue Staffel in diesem Jahr freuen: Wie die 57-Jährige beim „Fernsehgarten“-Staffelfinale verriet, wird die Show auch 2023 zurückkehren. Die erste Ausgabe soll am 7. Mai 2023 ausgestrahlt werden.

ZDF prüfte, ob „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel eingestellt wird

Schon vor ein paar Wochen mussten die Fans des „Fernsehgarten“ bangen. Denn nach dem Aus für „Leute heute“, „Letzte Spur Berlin“ und „Soko Hamburg“ im Zuge der ZDF-Programmreform, wurde auch geprüft, ob der „Fernsehgarten“ eingestellt wird. Doch ist das ZDF mit den Quoten sehr zufrieden und Andrea Kiewel darf ihren Sendeplatz behalten.

Apropos große Musikshow: Neben der Schauspielerei liegt Mark Keller auch die Musik am Herzen. Davon war in der „Giovanni Zarrella Show“ allerdings wenig zu spüren: Für sein Duett „Wie der Vater, so der Sohn“ hagelte es nach dem Auftritt Kritik. Verwendete Quellen: bild.de