„War entsetzt“: Prinzessin Dianas Hochzeitskleid versetzte Designerin in Panik

Das Hochzeitskleid von Prinzessin Diana gilt als eines der ikonischsten Kleider der Geschichte. Doch die beiden Designer fielen fast in Ohnmacht, als Lady Di darin zum Altar schritt.

London – Die Welt hielt den Atem an, als Prinzessin Diana (36, † 1997) am 29. Juni 1981 in der St.-Pauls-Kathedrale auf ihren zukünftigen Ehemann Charles (heute 74), den damaligen Prince of Wales, zuschritt. Nach Luft schnappten damals auch die Designer Elizabeth (69) und David Emanuel (70) – allerdings nicht vor Begeisterung.

Designerin über den Anblick von Lady Di im Hochzeitskleid: „Fühlte ich mich der Ohnmacht nah“

Für das Brautkleid von Prinzessin Diana galt vor der Hochzeit mit dem heutigen König Charles III. die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Deshalb trug Diana bei der Generalprobe auch nicht das Original, sondern ein Kleid aus anderen Stoffen. „Damals wollten wir unbedingt sichergehen, dass das Kleid eine Überraschung ist“, erklärt David Emanuel laut people.com. „Wir haben es Diana nicht anprobiert. Wir haben nicht einmal darüber gesprochen.“

So war das nicht geplant: Designerin Elizabeth Emanuel (links) war geschockt, als sie Prinzessin Diana in ihrem Hochzeitskleid sah. (Montage) © IMAGO/Landmark Media/picture alliance/dpa/EPA

Woran die Designer offenbar nicht gedacht hatten, war der Weg zur Kirche. Den legte Prinzessin Diana in einer Kutsche zurück – natürlich sitzend. „Wir wussten, dass es ein bisschen knittern würde, aber als ich sie in St.-Pauls ankommen sah und wir die Knitter sahen, fühlte ich mich tatsächlich der Ohnmacht nah“, verrät Elizabeth Emanuel in einem Interview mit ITV. „Ich war wirklich entsetzt, weil es ziemlich viele Falten gab. Es waren viel mehr, als wir dachten.“

Prinzessin Dianas Brautkleid Das Hochzeitskleid von Prinzessin Diana bestand aus elfenbeinfarbenem Seidentaft. Bedeckt war die legendäre Robe mit Pailletten, Perlen und Stickereien. Der Schleier war 1,40 Meter lang, die Schleppe maß stolze 7,62 Meter. Lady Dis Brautkleid soll einen Wert von etwas mehr als 80.000 Euro gehabt haben. Nach Dianas Tod ging das Kleid in den Besitz ihres Bruders Charles Spencer (58) über, die Robe wurde bis 2014 in der Ausstellung „Diana: A Celebration“ gezeigt, deren Erlös der Wohltätigkeitsstiftung von Lady Di zugutekam. Seit 2014 befindet sich das Hochzeitskleid im Besitz ihrer Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38).

Trotz Falten: Prinzessin Diana liebte ihr Hochzeitskleid

Trotz Falten avancierte Prinzessin Dianas Hochzeitskleid zum absoluten Kultdress der achtziger Jahre, 2018 kürte das Times-Magazin Dianas Brautkleid sogar zum einflussreichsten Hochzeitskleid der britischen Royals. Und auch Diana selbst soll an ihrem Hochzeitstag von ihrem Outfit mehr als begeistert gewesen sein. David Emanuel erinnert sich im Interview mit dem Hello-Magazin, dass die Princess of Wales ihn nach der Zeremonie anrief.

„Sie sagte: ‚Ich wollte mich nur so sehr für das Kleid bedanken. Ich liebe es. Prinz Charles liebt es. Die ganze Familie hat es geliebt'", so Emanuel über den Anruf von Lady Di an ihrem Hochzeitstag. „Die Tatsache, dass sie sich die Zeit genommen hat, bevor sie in die Flitterwochen fuhr, das ist echte Freundlichkeit." Aber nicht nur ihr Brautkleid machte Prinzessin Diana zur Stilikone, die Princess of Wales sorgte auch mit anderen Roben für Begeisterung. Eines der Lieblingskleider von Prinzessin Diana wurde kürzlich für eine Rekordsumme versteigert.