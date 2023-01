War Meghan Markle zu dünn, um schwanger zu werden? „Nehmen Sie zwei Kilo zu“

Von: Susanne Kröber

Teilen

Nach der Hochzeit mit Prinz Harry verlor Meghan Markle an Gewicht. In seiner Biografie verrät Prinz Harry, wie der Ratschlag einer Ärztin Meghan half, mit Archie schwanger zu werden.

Montecito – Heute sind Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) glückliche Eltern von Archie (3) und Lilibet (1), doch der Weg dorthin war kein leichter, wie Harry in seiner Biografie „Reserve“ („Spare“) verrät. Kinder seien immer ihre Hauptpriorität gewesen, so Prinz Harry. Deshalb hätten er und Meghan nach der Hochzeit am 19. Mai 2018 auch keinen Grund gesehen, noch länger mit der Kinderplanung zu warten.

„Viel Gewicht verloren“: Prinz Harry machte sich Sorgen um Meghans Gewichtsverlust

„Wir wollten nicht warten. Wir wollten beide sofort eine Familie gründen“, so Prinz Harry in seinen Memoiren, die am 10. Januar erschienen sind. Allerdings sei das Leben von Meghan und ihm zu diesem Zeitpunkt ziemlich stressig gewesen. „Wir haben wie verrückt gearbeitet, unsere Jobs waren anspruchsvoll, das Timing war nicht ideal, aber was soll‘s!“ Dennoch machten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan Sorgen, dass der Stress eine Schwangerschaft verhindern könnte – vor allem, da Meghan immer dünner wurde.

Bevor Herzogin Meghan mit Archie schwanger wurde, machte sich Prinz Harry Sorgen um ihr Gewicht. (Montage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Dominic Lipinski/Tolga Akmen

„Meghan musste dem Tribut zollen, sie hatte im letzten Jahr viel Gewicht verloren, trotz all des Shepherd‘s Pies“, so Prinz Harry in seiner Biografie „Reserve“. Meghan habe zwar behauptet, sie esse mehr denn je, „und doch ging ihr Gewicht weiter nach unten.“ Hilfe bekam das royale Paar schließlich von einer Ayurveda-Ärztin, die ihnen von Freunden empfohlen wurde. „Sie hat unseren Verdacht bestätigt, dass Megs Gewichtsverlust ein Hindernis für eine Empfängnis sein könnte“, erinnert sich Harry. Der Ratschlag der Ärztin?

Nehmen Sie zwei Kilo zu und Sie werden schwanger, versprach die Ärztin.

Nach Gewichtszunahme von Meghan: Schwangerschaftstest fiel positiv aus

Den Ratschlag habe Meghan Markle beherzigt, sodass das Paar schon bald einen Schwangerschaftstest machen konnte. „Wir kauften zwei Schwangerschaftstests, einen als Absicherung, und sie nahm beide mit ins Badezimmer von Nott Cott [Nottingham Cottage]“, erinnert sich Prinz Harry. Während Meghan den Test machte, sei er auf dem Bett eingeschlafen, doch Meghan habe ihn geweckt und die Schwangerschaftstests auf den Nachttisch gelegt. „Ich habe dort nur wenige Dinge aufbewahrt, darunter die blaue Schachtel mit den Haaren meiner Mutter“, so Harry.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Offenbar ein gutes Omen, denn als Prinz Harry nachsah, waren beide Tests positiv. „Wir umarmten uns, küssten uns. Ich legte die Tests zurück auf den Nachttisch. Ich dachte: Danke, Mummy“, beschreibt Prinz Harry die emotionale Situation. Wie wichtig seine Ehefrau Meghan und seine verstorbene Mutter Diana (36, † 1997) für Prinz Harry sind, sieht man auch daran, welcher Name in Harrys Biografie besonders oft fällt: 435 Mal wird ein bestimmter Name in „Reserve“ erwähnt. Verwendete Quellen: news.com.au