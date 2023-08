„Wetten, dass..?“- Flop: Markus Lanz erklärt, warum er gescheitert ist

Teilen

Vor über zehn Jahren trat Markus Lanz ein schweres Erbe an. Der Moderator übernahm das Erfolgsformat „Wetten, dass..?“ von Thomas Gottschalk – der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus. Jetzt erklärt Lanz, warum das Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Köln – Zu Gast auf dem Greator-Festival in Köln gab Moderator Markus Lanz (54) in einer Talkrunde erstmalig Einblicke in seine Zeit als Gottschalk-Nachfolger beim ZDF-Erfolgsformat „Wetten, dass..?“ und erklärt, warum ein Quoten-Absturz unvermeidlich war. Lanz übernahm 2012 die Sendung, nachdem Thomas Gottschalk 2011 seinen Rücktritt als Moderator der Show bekannt gegeben hatte.

Markus Lanz über „Phantomschmerz“ nach Gottschalks Rückzug

Wie Markus Lanz nun im Gespräch mit Greator-Gründer Alexander Müller verrät, gab es scheinbar einige Kandidaten, die in die engere Auswahl als Nachfolger für „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk (73) kamen. Viele seiner Kollegen schienen sich der Schwere dieses Erbes jedoch bewusst gewesen zu sein – und lehnten ab. „Da gab es einige andere, die das machen sollten, all die haben sich aber sehr elegant in die Büsche gehauen“, so Lanz, der das Format letztendlich übernahm. An den Erfolg seines Vorgängers konnte der 54-Jährige jedoch nicht anknüpfen. Mit dem abnehmenden Interesse der Zuschauer folgte auch der Quoten-Sturzflug.

Schöneberger, Sigl, Sesamstraße: Das Beste von „Verstehen Sie Spaß?“ am 27. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

„Der Phantomschmerz, dass Thommy nicht mehr da ist, war so spürbar, dass wir wussten, dass das nicht gut enden kann. Und genauso ist es dann auch gekommen“, resümiert Lanz nun rund zehn Jahre später. 2014 entschied sich das ZDF, das einstige Erfolgsformat einzustellen. Am 13. Dezember 2014 lief die vorerst letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ mit Moderator Markus Lanz.

Neue „Wetten, dass…?“-Ausgaben mit Thomas Gottschalk

Am 4. Dezember 2010 war es während einer „Wetten, dass..?“-Livesendung zu einem verhängnisvollen Unfall gekommen, bei dem sich Kandidat Samuel Koch (35) schwere Verletzungen zuzog und querschnittsgelähmt blieb. Infolgedessen kündigte Thomas Gottschalk im Februar 2011 seinen Rücktritt als „Wetten, dass..?“-Moderator an.

Für Markus Lanz war „Wetten, dass..?“ nicht gerade von Erfolg gekrönt © Ingo Wagner/dpa & Sven Simon/Imago

Erst 2022 holte das ZDF sein Erfolgsformat zurück und mit ihm Gottschalk als Moderator. Wie DWDL berichtet, sei die nächste „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk für November 2023 geplant. Auf den Ex-Moderator der Sendung müssen die Zuschauer indes noch ein Weilchen verzichten: Aktuell laufen keine neuen Folgen „Markus Lanz“ mehr. Verwendete Quellen: bild.de, dwdl.de