„Was machst du als Erstes, wenn du Königin wirst?“ Prinzessin Kate stellt sich neugierigen Kinder-Fragen

Als Ehefrau von Thronfolger Prinz William wird Kate Middleton irgendwann Königin – und sie weiß auch schon genau, was dann ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht.

London – Bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) konnten sich Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) schon mal aus nächster Nähe mit der Zeremonie vertraut machen, in der eines Tages sie die Hauptrollen spielen werden. Thronfolger William wird König des Vereinigten Königreichs, wenn Charles stirbt, falls sein Vater nicht zu Lebzeiten irgendwann zugunsten seines Erstgeborenen abdanken sollte.

Frag doch mal die zukünftige Königin: Prinzessin Kate ganz nahbar bei Picknick mit Grundschülern

Kate Middleton wird dann – genau wie Camilla – Königin, vermutlich wird sie dann den Titel Königin Catherine tragen, da Catherine ihr erster Vorname ist. Nach über 20 Jahren an der Seite von Prinz William konnte sich Prinzessin Kate mit diesem Gedanken bereits in Ruhe anfreunden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Prinzessin von Wales schon genau weiß, welche Themen ihr als Königin besonders am Herzen liegen werden.

Bei der berühmten Londoner Gartenschau Chelsea Flower Show ging Kate Middleton auf Tuchfühlung mit Kindern mehrerer Grundschulen, die ihr Glück kaum fassen konnten. Die Prinzessin von Wales gab sich nahbar und hatte keinerlei Berührungsängste – einige Kinder durften sogar Kates Haare von ein paar hinein geflogenen Blättern befreien. Zudem wurde Prinzessin Kate von den Kids mit Fragen gelöchert, die die Ehefrau des Thronfolgers geduldig beantwortete. Die elfjährige Saron Fikremariam verriet gegenüber The Mirror: „Ich habe sie gefragt, was sie als Erstes tun wird, wenn sie Königin wird.“ Kates Antwort sei wie aus der Pistole geschossen gekommen.

Sie sagte, sie werde Kindern helfen.

Im Leben von Kate Middleton dreht sich alles um Kinder

Dass Kinder im Leben der dreifachen Mutter privat und in ihrer Funktion als Mitglied der britischen Königsfamilie die Hauptrolle spielen, ist kein Geheimnis. Kates und Williams Söhne Prinz George (9) und Prinz Louis (5) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (8) sind ihr ganzer Stolz. In diesem Jahr startete auch bereits Prinzessin Kates Herzensprojekt, die Kampagne „Shaping Us“, die das Bewusstsein dafür schärfen soll, wie wichtig gerade die ersten Lebensjahre für die spätere Entwicklung eines Kindes sind.

+ Beim Picknick auf der Chelsea Flower Show ließ sich Prinzessin Kate von den anwesenden Kindern mit Fragen löchern. (Fotomontage) © IMAGO/UPI Photo/i Images

Da ist es naheliegend, dass Kate Middleton sich auch in naher oder ferner Zukunft als Königin in erster Linie der Förderung von Kindern widmen möchte. Dass das Leben als Royal nicht immer wie im Märchen ist, wollte die Prinzessin von Wales ihren gebannt lauschenden jungen Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Chelsea Flower Show allerdings auch nicht vorenthalten. „Man muss hart arbeiten“, so Kate, vor allem, wenn man als zukünftige Königin wie sie im Dauer-Rampenlicht steht. Mit der aktuellen Königin kam es bei der Krönung zu Spannungen – eine verärgerte Kate Middleton weigerte sich, vor Königin Camilla zu knicksen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk

