ZDF-Moderatorin: „Wenn Till Lindemann kein Ar***loch ist, ist er dafür und nicht dagegen“

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bereits zum zweiten Mal geht Sarah Bosetti in ihrem ZDF-Format auf die Debatte um Rammstein-Sänger Till Lindemann ein – und zeigt: Aus dem Fall kann die Gesellschaft noch viel lernen.

Berlin – Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) beschäftigen seit knapp einem Monat nicht nur Fans und Kritiker, sondern zunehmend auch die deutsche Medienlandschaft. Sarah Bosetti (39), die in ihrem satirischen ZDF-Format „Bosetti will reden!“ seit September 2020 mit gesellschaftlichen Geschehnissen abrechnet, befasste sich bereits Anfang Juni mit der Debatte und legte nun nach – scharfzüngig, zynisch, aber nicht minder konstruktiv.

„Bosetti will reden!“ führt Diskussion um Rammstein-Sänger Till Lindemann fort

Zwar ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft inzwischen gegen Till Lindemann, bewiesen wurde allerdings noch nichts. Der Rammstein-Frontmann hat bereits zuvor die Anschuldigungen anwaltlich als „ausnahmslos unwahr“ zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Für Sarah Bosetti besteht dennoch Gesprächsbedarf: „Ich bleibe dabei: Ob Till Lindemann ein schlechter Mensch ist oder nicht, ist letztlich nur eine Nebenfrage“, so die mehrfach ausgezeichnete Satirikerin (u. a. Deutscher Kleinkunstpreis und Joachim-Ringelnatz-Preis).

„Das wirklich Wichtige an der ganzen Geschichten ist: Sie ist nichts Besonderes“, erklärt sie in ihrem aktuellen „Bosetti will reden!“-Beitrag. Denn die eigentliche Thematik, ob unwahr oder nicht, habe fast schon Tradition: „Dass Männer mit Macht machtlose Frauen ausnutzen, ist weder neu noch ungewöhnlich.“ Ein Abschluss der Causa Lindemann würde das grundlegende Problem dementsprechend nicht lösen, ist sich Sarah Bosetti sicher.

Till Lindemanns krasse Veränderung in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Sarah Bosetti sieht in der Causa Till Lindemann ein vertauschtes David-gegen-Goliath-Szenario

Im Kern ihres Beitrags mahnt die 39-Jährige beide Seiten, innerhalb der Diskussion sachlich zu bleiben: Fans sollten Till Lindemann nicht einfach blind vertrauen, „ohne den Mann zu kennen“. Auf der anderen Seite seien Gegensprecher „nicht von der Pflicht entbunden, zu differenzieren“. Sie beobachte innerhalb dieser und ähnlicher Debatten drei Phasen: das Dementieren des (angeblichen) Täters, das Diskreditieren der (mutmaßlichen) Opfer, die vorschnell als „unglaubwürdig“, „geldgeil“ oder „berechnend“ dargestellt würden, sowie die Täter-Opfer-Umkehr – zusammengefasst inzwischen auch als DARVO-Effekt bekannt (weitere Einzelheiten in der Infobox).

In der Diskussion um Rammstein-Sänger Till Lindemann legt Sarah Bosetti in ihrer ZDF-Reihe wortgewaltig nach – und fordert: „Wo ein Machtgefälle zwischen Menschen ist, muss die Gesellschaft hinschauen“ © Screenshot/YouTube/ZDF Satire & Gonzales Photo/Imago

„Was du auch tust als Betroffene: Es ist sowieso falsch“, kritisiert Sarah Bosetti und vergleicht die Situation mit der alttestamentlichen Erzählung von David und Goliath. Allerdings mit vertauschten Rollen. Der heutige „David“ stehe plötzlich dem „großen Goliath Frau“ gegenüber, so wirke es: „Die Machtlosen werden als Mächtige stilisiert, als Täter, als überlegene Gefahr – und die eigentlich Mächtigen sind die Opfer, die es in ihrem verzweifelten, fast aussichtslosen, aber rechtschaffenden Kampf zu unterstützen gilt.“

Was ist DARVO? Das Akronym DARVO leitet sich aus dem Englischen ab und steht dort für „Deny, Attack and Reverse Victim and Offender“ (zu Deutsch: verleugnen, angreifen und Umkehr von Opfer und Täter). Geprägt wurde der Begriff 1997 von der US-amerikanischen Psychologin Jennifer Freyd. Dieses Konzept greift insbesondere in den Bereichen der sexualisierten und häuslichen Gewalt und läuft in den drei zuvor genannten Schritten ab: (1.) Das Leugnen, ein Missbrauche habe stattgefunden, (2.) das Opfer wird so attackiert, dass dessen Glaubwürdigkeit untergraben wird und (3.) der Täter gibt vor, selbst das Opfer zu sein.

„Wo ein Machtgefälle zwischen Menschen ist“, müsse die „Gesellschaft hinschauen“, fordert die Satirikerin und Autorin am Ende eindringlich – und merkt abschließend an: „Wenn Till Lindemann kein Arschloch ist, ist er dafür und nicht dagegen!“ Genau wie Sarah Bosetti setzen sich immer mehr Prominente mit dem Thema auseinander – auf unterschiedlichste Art: Zuletzt kamen Vorwürfe gegen Dieter Nuhr nach Witz über „Rammstein-Aftershow-Orgien“ auf. Verwendete Quellen: youtube.com, zdf.de