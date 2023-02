Wegen Demenz: Tony Christie hat seinen größten Hit „Amarillo“ vergessen

Von: Lukas Einkammerer

Tony Christie gilt bis heute als absoluter Schlager-Superstar. Doch seine Demenz macht dem Briten schwer zu schaffen. Bei Auftritten kann er sich den Text seines großen Hits „Amarillo“ nicht merken.

Conisbrough/England – Heutzutage regieren Stars wie Helene Fischer (41) und Andrea Berg (57) die deutschen Schlagercharts, doch ihre glänzenden Erfolge haben sie zweifellos Tony Christie (79) und den anderen großen Namen der alten Schule zu verdanken. Der britische Musiker, der in South Yorkshire aufgewachsen ist, zählt sowohl in seiner Heimat als auch hierzulande als wahres Musik-Urgestein und schuf an der Seite des legendären Produzenten Jack White (82) Hits für die Ewigkeit.

„Mache mir keine Sorgen“: Schlager-Legende Tony Christie enthüllt Demenz-Diagnose

Das Schaffenswerk von Tony Christie kann sich mehr als sehen lassen: Von 1971 bis 1972 platzierte er sich gleich dreimal in Folge in der Top-Fünf der deutschen Singlecharts. „Don‘t Go Down to Reno“ erreichte Platz 5 und „I Did What I Did for Maria“ schaffte es bis auf Platz 4. Sein bis dato größter Erfolg – „(Is This The Way To) Amarillo“ – erklomm in Deutschland und dem Vereinigten Königreich sogar den Spitzenplatz und gilt bis heute als musikalisches Markenzeichen des Schlagerstars mit dem unverkennbaren Künstlernamen, der eigentlich Anthony Fitzgerald heißt.

Tony Christie zählt zu den ganz großen Schlagerstars. Sein Lied „Amarillo“ ist bis heute unvergesslich. Doch seine Demenz-Erkrankung macht dem Briten bei Auftritten schwer zu schaffen - denn er vergisst die Zeilen seines größten Hits. © IMAGO/Christian Schroedter; IMAGO/APP-Photo (Fotomontage)

Seit seinen glorreichen musikalischen Anfängen hat sich im Leben von Tony Christie viel getan und auch heute noch steht er auf den größten Bühnen der Welt und lädt seine treuen Fans zum Mitsingen ein – trotz eines schlimmen Schicksalsschlages. Denn wie der mit vier Platinschallplatten ausgezeichnete Musiker Mitte Januar in den britischen Medien erstmals enthüllte, wurde er 2022 mit Demenz diagnostiziert – will sich von der schlimmen Krankheit aber nicht unterkriegen lassen. „Ich glaube, dass es in ein paar Jahren Tabletten geben wird, die es heilen können. Ich mache mir keine Sorgen“, erklärt er im Interview mit der BBC-Show „Breakfast on Wednesday“.

Auch gegenüber bild.de macht Tony Christie, der neben seiner Musik-Karriere regelmäßig in Pantomime-Shows aufgetreten ist, deutlich, dass sein Blick voller Optimismus in die Zukunft gerichtet ist: „Ich versuche, die Krankheit zu ignorieren, mache weiter. Auf keinen Fall will ich mich von der Bühne zurückziehen.“

Demenz: Die Krankheit breitet sich weiter aus Bei einer Demenz-Erkrankung sind laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft unter anderem die Lernfähigkeit, das Gedächtnis sowie die motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt. Unter dem allgemeinen Überbegriff lässt sich jedoch zwischen verschiedene Typen unterscheiden, darunter die am weitesten verbreitete Alzheimer-Demenz oder die Lewy-Körper-Demenz. 2021 gab es in Deutschland rund 1,8 Menschen mit einer Demenz-Erkrankung, davon waren 440.000 Neuerkrankungen bei Personen älter als 65 - bei mangelndem, medizinischem Durchbruch könnte die Zahl der deutschen Demenzkranken bis 2050 auf bis zu 2,8 Millionen steigen. (Quelle: deutsche-alzheimer.de)

„Kann mir den Text nicht mehr merken“: Schlagerstar Tony Christie vergisst „Amarillo“ wegen Demenz

Ans Aufgeben denkt Tony Christie noch lange nicht und am 25. April spielt er zu Ehren seines 80. Geburtstages ein Open-Air-Konzert in der Canary Wharf im Osten von London. Bei dem heiß ersehnten Live-Auftritt wird auch „Amarillo“ mit Sicherheit auf der Setlist vertreten sein – aufgrund seiner Demenz-Erkrankung muss die Schlager-Legende diesbezüglich aber ein wenig nachhelfen. „Ich kann mir den Text nicht mehr merken. Fehlen mir bei ‚Amarillo‘ die Worte, hilft mir das Publikum“, erklärt er gegenüber bild.de, „Meine Fans kennen den Song in- und auswendig. Sie singen die Zeilen für mich.“

Eine Diagnose, wie Tony Christie sie bekommen hat, würde so manch einen bestimmt aus der Bahn werfen, für den Sänger gehen Leben und Karriere aber erstmal genauso weiter wie immer – die Liebe zur Musik überwiegt schließlich alles. „Solange ich den Weg nach Amarillo noch finde, singe ich weiter", beteuert er und wenn er in ein paar Monaten mit seinen loyalen Anhängern die Zeilen von „Amarillo" anstimmt, dürfte alle Sorge wie aus der Welt geschafft sein. Indessen rätseln Schlager-Fans über ein ungelöstes Mysterium aus der Filmkarriere von Roy Black.