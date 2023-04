Wegen Insolvenz: Konzert von Beatrice Egli kurzfristig abgesagt

Von: Florian Schwartz

Teilen

Große Enttäuschung für die Fans von Beatrice Egli. Nachdem die Absage ihres München-Konzerts für große Verwirrung gesorgt hatte, meldete sich nun der Veranstalter zu Wort. Der Grund für die Absage: Insolvenz.

München – Derzeit können die Fans von Beatrice Egli (34) nicht genug bekommen. Bereits ihr Hit „Herzgesteuert“, der vor kurzem in ihrer gleichnamigen Musikshow im Ersten seine Premiere feierte, liefert einen fulminanten Vorgeschmack auf ihr neues Album „Balance“, das im Juni veröffentlicht wird.

Am 14. Oktober sollte dann der Start für ihre „Volles Risiko“-Tour durch 13 Städte in Deutschland, Österreich und Schweiz beginnen. Doch ausgerechnet das Auftakt-Konzert im Circus Krone Bau in München wurde kurzfristig abgesagt. Nach anfänglicher Verwirrung meldete sich jetzt der Veranstalter zu Wort und gab den traurigen Grund bekannt.

Schlagerfans frustriert wegen abgesagtem München-Konzert von Beatrice Egli

Bereits vor einigen Tagen herrschte im Netz großes Rätselraten bei den Fans. Denn das Auftakt-Konzert von Beatrice Egli in München war plötzlich von der Terminliste verschwunden. Doch weder beim Label Universal Music, noch bei der Agentur MSK (Meistersinger Konzerte) war ersichtlich, warum es für diesen Termin keine Tickets zu kaufen gab. Beatrice Egli hatte die Absage in den sozialen Netzwerken zwar bedauert – eine Erklärung blieb allerdings aus.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Im Netz ließen derweil die Fans ihren Frust an der blonden Schweizerin aus und machten der Blondine Druck, die Konzertabsage aufzuklären. „Wir erwarten von dir, dass du uns endlich informierst, was Sache ist!“, forderte ein Fan auf Instagram. „Je länger du schweigst, umso mehr Anfragen kommen und die Verunsicherung und der Frust wachsen!“

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Veranstalter klärt auf: Beatrice-Egli-Konzert wegen Insolvenz abgesagt

Schließlich meldete sich MSK zu Wort. Der zuständige Veranstalter des Konzerts, die „Rosengarten goes Concert GmbH“, war „offenbar in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden.“ Man hatte in Absprache mit der Schlagerqueen noch versucht, das Konzert zu retten. „Selbst unser Angebot, auf jegliches Honorar für Beatrice Egli zu verzichten und für Musiker, Crew sowie alle Reisekosten selbst aufzukommen, hat leider nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt“, bedauerte MSK auf Nachfragen von watson.de.

Wer sich schon auf das Beatrice Egli Konzert in München gefreut hatte, muss jetzt ganz stark sein. Denn die Veranstaltung wurde abgesagt. © IMAGO/Jan Huebner; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Auch der Insolvenzverwalter hat bestätigt, „dass die Veranstaltung selbst unter den genannten Voraussetzungen nicht durchgeführt werden kann.“ Die Absage des Konzerts sei unabdingbar. „Damit die Beatrice Egli Fans über diese traurige Tatsache nicht länger im Unklaren blieben, hielten wir es als Agentur der Künstlerin für unsere Pflicht, ohne weiteren Verzug für Klarheit zu sorgen“, erklärte MSK weiter.

Somit steht fest: Das Auftakt-Konzert von Beatrice Egli am 14. Oktober in München wird definitiv nicht stattfinden. Doch was passiert mit den bereits gekauften Tickets? Hierfür sollen sich die Fans laut MSK an den Insolvenzverwalter des Veranstalters wenden. Beatrices Schlagerkollegin Helene Fischer ist derzeit schon auf Tour – doch muss sich von Fans Kritik für das „überteuerte“ Event anhören. Verwendete Quellen: watson.de