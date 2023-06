Wegen Rammstein: Sara Kulka soll Namen ihres Katers ändern

Von: Melanie Habeck

Sara Kulka teilte auf Instagram vor Kurzem ein Bild von ihrem Kater, der den Namen Rammstein trägt. Angesichts der aktuellen Schlagzeilen um Band-Frontmann Till Lindemann ein absolutes No-Go für die Follower der Blondine.

Leipzig – Sarah Kulka teilt auf ihrem Instagram-Kanal gerne Einblicke aus ihrem Alltag. Daher feierte sie auch den zweiten Geburtstag ihres Katers gemeinsam mit ihrer Community. Doch darauf folgten nicht nur Glückwünsche: Da das Haustier den Namen Rammstein trägt, hagelte es heftige Kritik für die ehemalige „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin – und die reagiert prompt darauf.

Sara Kulkas Kater heißt Rammstein: Ihre Fans finden es daneben

Mit dieser Reaktion hat Sara Kulka sicherlich nicht gerechnet. Nach einem Social-Media-Beitrag zum Geburtstag ihres Katers sieht sich das Model mit reichlich Kritik konfrontiert. Da die Vorwürfe um den Band-Frontmann Till Lindemann (60) seit Wochen die Schlagzeilen beherrschen, stört sich die Community am Namen von Saras Haustier: Denn der Vierbeiner heißt ausgerechnet Rammstein.

Sara Kulka kann die zahlreichen Nachrichten zum Namen ihres Katers nicht richtig ernst nehmen: „Ich hab mir überlegt, der Kater ist sowieso schon zwei Jahre alt und die süße Zeit hat er ja hinter sich. Also gerade auf Instagram funktionieren ja in erster Linie so Katzen- und Hunde-Babys. Da er jetzt schon so groß ist und dann noch mit dem furchtbaren Namen – da hab ich mir überlegt, ich werde Rammstein jetzt abgeben irgendwo“, reagiert die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story mit einer großen Portion Ironie auf die Kritik ihrer Community.

Sara Kulka: Nach „Germany‘s next Topmodel“ startete sie im Netz durch Nicht nur mit ihren TV-Auftritten bei „Germany‘s next Topmodel“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feierte Sara Kulka Erfolge, sie hat sich auch auf Instagram eine treue Community aufgebaut. So erlaubt sie ihren Followern einen authentischen Einblick in ihren Mama-Alltag mit ihren beiden Töchtern Matilda und Annabell: Dabei punktet die Blondine vor allem mit ihrer selbstkritischen Art.

Negative Stimmen im Netz: Für Sara Kulka nichts Neues

Auf ihrem Social-Media-Kanal hat die ehemalige „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin schon öfter bewiesen, dass sie negatives Feedback nicht unkommentiert auf sich sitzen lässt. So erhielt Sara Kulka z.B. zahlreiche Anfeindungen für Fotos, die sie beim Stillen ihres Kindes zeigen. Ihre Reaktion: Sie postete einfach weiter Aufnahmen dieser Art.

Sara Kulkas Karriere startete 2012 bei „Germany‘s next Topmodel“, noch bekannter wurde sie jedoch drei Jahre später durch ihre Dschungelcamp-Teilnahme. Mittlerweile bereut Sara Kulka ihr Australien-Abenteuer jedoch, wie sie in einem Interview von 2017 verriet. So mache es die Leipzigerin im Nachhinein sehr traurig, dass sie für die RTL-Show ihre damals noch sehr kleine Tochter alleine lassen musste. Verwendete Quellen: Instagram/sarakulka_