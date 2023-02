Wegen Roland Kaiser: ARD streicht „Feste“-Show mit Silbereisen aus TV-Programm

Von: Jonas Erbas

Roland Kaiser statt Florian Silbereisen: Im März geht das Erste neue Wege – und setzt auf „20 Jahre Kaisermania“ statt einer „Feste“-Show.

Dresden – Lange Jahre war Florian Silbereisen (41) das Aushängeschild der deutschen Schlagerwelt – zumindest, was deren Repräsentation in der Fernsehwelt anging. Nun deutet sich ein Schichtwechsel an: Mit beliebten Genregrößen wie Roland Kaiser (70) oder Beatrice Egli (34) geht das Erste nun zumindest vorläufig neue Wege.

Keine Frühlings-Schlagershow mit Florian Silbereisen? – Das Erste zeigt Roland-Kaiser-Jubiläum

Viele Jahre war der Programmplan der ARD streng durchgetaktet, was die Schlagershows von und mit Florian Silbereisen betraf. Für die Fans ein Vorteil: Sie wussten zumindest ungefähr, wenn mit beliebten Formaten wie dem „Schlagerbooom“ oder den „Schlagerchampions“ zu rechnen war. Die zweite „Die Feste“-Show des Jahres lief lange in der Regel bereits im März.

Macht Roland Kaiser im März seinem Freund und Kollegen Florian Silbereisen den Sendeplatz streitig? Statt einer neuen „Feste“-Show setzt das Erste im März auf „20 Jahre Kaisermania“ (Fotomontage) © Andreas Weihs/Star-Media/Imago

Doch nun hat man einen weiteren Ableger der „Feste mit Florian Silbereisen“ offenbar gestrichen. Als freier Termin wurde bis dato der 18. März, ein Samstag, gehandelt. Doch der ist inzwischen mit einer anderen Schlagersendung belegt: Die Programmleitung setzt zur besten Sendezeit auf „20 Jahre Kaisermania“. Darin blickt der „Santa Maria“-Sänger auf die letzten beiden Jahrzehnte seiner Mega-Konzerte, die regelmäßig über 50.000 Zuschauer nach Dresden locken, zurück.

Florian Silbereisen heimste im Laufe der Jahre etliche Preise ein An (namhaften) Auszeichnungen fehlt es Florian Silbereisen gewiss nicht: Der Schlagerstar gewann bereits unter anderem die Superkrone der Volksmusik (2007), mehrere smago! Awards (2013, 2016, 2017, 2019 und 2021), den Bambi (2016) und die Goldene Henne (2004, 2017 und 2020).

Muss Florian Silbereisen auch im April pausieren? – Schlagerstar Beatrice Egli gastiert im Ersten

Rund einen Monat später, im April, bekommt eine andere Berühmtheit des deutschsprachigen Schlagers dann ihre große Chance: Am 15. April wird die „Beatrice Egli Show“ (eigentlich MDR) erstmals im Ersten gastieren. Da die Ausstrahlung auch hier auf einen Samstag fällt, könnte Florian Silbereisen auch im April passen müssen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist man immerhin auf ein abwechslungsreiches Programm bedacht – so zumindest die Außendarstellung.

Am Ende könnte das bedeuten, dass Florian Silbereisen frühestens im Mai mit einer neuen „Feste“-Show aufwartet. Das dürfte manchen Zuschauer allerdings gelegen kommen: Immer wieder rührt sich Kritik, der 41-Jährige moderiere zu viele Sendungen. Für den Schlagerstar gab es jüngst auch an anderer Stelle schlechte Neuigkeiten: Weil er „Indianer“ gestrichen hat, wurde Florian Silbereisen vom „1000 und 1 Nacht“-Autor angezeigt. Verwendete Quellen: presse.daserste.de, ard.de, mdr.de